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Anlaşma son dakika olarak duyuruldu... Emre Mor geldi! Transfer haberleri
Almanya'nın ardından İspanya'da tutunamayan Emre Mor'da son dakika gelişmesi... Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Süper Lig devi genç oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirecek. İşte son dakika transfer bombasının tüm ayrıntıları...
9 Temmuz 2019 Salı 17:11
Güncelleme: 09.07.2019 18:06
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Emre Mor bombası patladı. Oyuncuyla anlaşma sağlanırken taraflar transfer detayları için İstanbul'a bir araya geldi. Detaylar şöyle;
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2017 yılında Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Emre Mor büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
Disiplinsiz davranışlarıyla defalarca kez kadro dışı bırakılan genç oyuncu, Celta Vigo'nun da satış listesindeydi...
Daha önce adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan Emre'nin son olarak Galatasaray'a gidebileceği iddia edilmişti fakat teknik direktör Fatih Terim'in bu transfere onay vermediği öne sürülmüştü.
Yetenekleriyle herkesi büyüleyen Emre, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen saha dışı olayları nedeniyle istenmeyen adam konumunda.