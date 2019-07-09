Almanya'nın ardından İspanya'da tutunamayan Emre Mor'da son dakika gelişmesi... Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 21 yaşındaki futbolcu, Hjulsager ve Juan Hernandez ile birlikte kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Süper Lig devi genç oyuncuyla prensip anlaşmasına varırken transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirecek. İşte son dakika transfer bombasının tüm ayrıntıları...