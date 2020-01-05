Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! 'Vizyonsuz...'

Başkan Alp, Zorlu'daki görüşme için yerinin yanlış olduğunu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir varken her kulüp başkanı ile görüşebileceğini söyledi. Sizce de bir tezatlık yok mu? Madem görüşme özel değildi neden kamuoyuna açıklanmadı?

Zorlu görüşmesinin etik olarak doğru olmadığını ama başkan çağırırsa da her yere gidebileceğini söylerken gülünç duruma düştü. Başkan seni eğer biriyle görüşmeye çağırırsa demek ona biat edeceksin. Eee o zaman 'Şu maça da şu hakemi ver' derse yine başkanın dediğini yapacak mısın? Madem bu toplantıda hiçbir problem yok, o halde bunu niye basından gizlediniz. Bu iş basında patlayınca niye sessiz kaldınız? Fırat Aydınus için 'Başarılı bir sezon geçiriyor' dedin ya peki diyelim ki başarılı bir sezon geçiriyor, o halde niye Galatasaray'ın maçlarına veremiyorsunuz?