Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü! 'Vizyonsuz...'
Hakemliği bırakmasının ardından spor yorumculuğu ve yazarlığı yapan Ahmet Çakar, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in gerçekleştirdiği basın toplantısı sonrası yapılan açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Çakar, "Başkan seni biriyle görüşmeye çağırırsa demek ona biat edeceksin. O zaman 'Şu maça da şu hakemi ver' derse yine yapacaksın. Senin görevin, bir kulüp başkanını ikna etmek değil." dedi. İşte Çakar'ın o yazısı...
MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan önceki gün uzun bir toplantı yaptılar. Siz bu toplantıda söylenenlerden tatmin oldunuz mu? Eleştirilere yanıt verebildiler mi?
Türk futbol tarihinin Merkez Hakem Kurulları içinde en başarısız, en sakil, en yetersiz basın toplantısıydı. Cevaplar kaçamak ve tezatlar içeriyordu. İnsanların gözlerine baka baka 'Biz bu işi beceremiyoruz, çaresiziz' der gibiydiler.
Başkan Alp, Zorlu'daki görüşme için yerinin yanlış olduğunu ama TFF Başkanı Nihat Özdemir varken her kulüp başkanı ile görüşebileceğini söyledi. Sizce de bir tezatlık yok mu? Madem görüşme özel değildi neden kamuoyuna açıklanmadı?
Zorlu görüşmesinin etik olarak doğru olmadığını ama başkan çağırırsa da her yere gidebileceğini söylerken gülünç duruma düştü. Başkan seni eğer biriyle görüşmeye çağırırsa demek ona biat edeceksin. Eee o zaman 'Şu maça da şu hakemi ver' derse yine başkanın dediğini yapacak mısın? Madem bu toplantıda hiçbir problem yok, o halde bunu niye basından gizlediniz. Bu iş basında patlayınca niye sessiz kaldınız? Fırat Aydınus için 'Başarılı bir sezon geçiriyor' dedin ya peki diyelim ki başarılı bir sezon geçiriyor, o halde niye Galatasaray'ın maçlarına veremiyorsunuz?
Bir de diyor ki, 'Görüşmede Ali Koç'u ikna ettim'. Senin görevin, kapalı kapılar ardından bir kulüp başkanını ikna etmek değildir. Senin görevin, kapalı kapılar ardında kulüp başkanlarına hesap vermek değildir. Sen hesabı kamuoyuna vereceksin. Ama o günkü gibi komik basın toplantılarıyla değil. Bugün Ali Koç'a hesap veriyorsan yarın aynı mekanda Hakkarispor, Karsspor ya da Keşanspor'un başkanına da aynı hesabı vermek zorundasın. Sonuçta şunu söyleyeyim, insanlığına lafım yok ama acı olan şu, 70 yaşında bir insanın namuslu da olsa şerefli de olsa ki bunlardan asla hiçbir şüphem yok, kendini bu kadar yetersiz, vizyonsuz ve komik duruma düşürdüğünü görmek canımı çok acıttı.
BİRÇOK KONUDA BİLGİSİZ VE YETERSİZ
VAR hakemlerinin yetersizliği toplantıda kamuoyuna açıklandı. Eski hakem ve futbolcuların VAR'da görev alacakları, bunun için çalışma yapıldığı dile getirildi. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru bir hamle olur mu, yoksa yaşanan kaos daha çok artar mı?
Sen bizleri enayi yerine, Türk toplumunu aptal yerine mi koyuyorsun? Neymiş eski futbolculardan VAR hakemi yapacakmış. Yahu nasıl bir zihniyettir bu! Bir eski futbolcunun VAR hakemi olduğunda yaşanabilecekleri düşünemiyor musunuz? Zekeriya Alp'in konuşmasını dinledikten sonra vizyonsuz, çağımızda yaşamayan bir insan gibi tuhaf bir kişilik gördüm. İşin kötüsü şu, birçok konuda o kadar bilgisiz ve yetersiz ki kötü niyetli insanlar onun bu durumundan pekala yararlanabilirler.