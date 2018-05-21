Buffon'dan duygusal veda
Kariyerinde sadece Parma ve Juventus formaları giyen İtalyan file bekçisi Buffon, birçok başarıya imza attı. Parma'da birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan 40 yaşındaki İtalyan kaleci, Juventus'ta biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.
KARİYERİNE PARMA'DA BAŞLADI
1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başladı. Futbola orta saha olarak başlayan Buffon, Kamerun'un eski file bekçisi Thomas N'Kono'dan etkilenerek kaleci olmaya karar verdi. Milan maçı ile 1995'te A Takım'daki ilk maçına çıkan İtalyan kaleci, Parma ile 220 maça çıktı.
REKORLARIN KALECİSİ
Bir istikrar abidesi olarak göze çarpan Buffon, Juventus, Serie A ve İtalya Milli Takımı'na damga vurdu. Bu sezon da Juventus formasıyla şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki kaleci, Serie A'da 9 lig şampiyonluğu kazanan ilk futbolcu unvanını aldı.
Buffon, 38 yaşındayken Mart 2016'da Serie A'da 974 dakika gol yememe rekorunu kırdı.
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