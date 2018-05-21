Buffon'dan duygusal veda

Kariyerinde sadece Parma ve Juventus formaları giyen İtalyan file bekçisi Buffon, birçok başarıya imza attı. Parma'da birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan 40 yaşındaki İtalyan kaleci, Juventus'ta biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.