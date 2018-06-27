Sosyal medya gündemi (27 Haziran 2018)

Quaresma, Ronaldo'yu eleştiren İran Teknik Direktörü Quieroz'a Instagram'dan sert yanıt verdi.



"Hayatım boyunca ön yargıdan dolayı acı çektim, bu beni daha da güçlendirdi, beni daha iyi bir insan yaptı. Ön yargılara yanıtım her zaman hayalini kurduğum yere ulaşmak için daha sıkı çalışmak daha fazla mücadele etmek oldu. Nereden geldiğimi ve nereye gitmek istediğimi biliyorum. Gitmek istediğim yere yalnız değil takımımla gitmek istiyorum. Şimdi Milli Takımı destekleme, Uruguay maçını kazanmaya konsantre olma vakti"