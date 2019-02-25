Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)
Sosyal medya günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi derbi mesajları sosyal medya paylaşımlarına yön verdi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:22
Güncelleme: 25.02.2019 17:24
Pirlo oğlu ile birlikte keyifli.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pogba, Game Of Thrones'un Jon Snow'u ile birlikte
Serhat Akın: Bol gollü bir galibiyet olsun.
Totti ve kızının kayak keyfi.
Babel'den Beşiktaş'a' 'iyi şanslar' mesajı.