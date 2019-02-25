Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019) - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Sosyal medya günün öne çıkan paylaşımlarını derledik. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi derbi mesajları sosyal medya paylaşımlarına yön verdi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 17:22 Güncelleme: 25.02.2019 17:24
Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Pirlo oğlu ile birlikte keyifli.

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Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Sneijder ve dostları.

Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Pogba, Game Of Thrones'un Jon Snow'u ile birlikte

Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Benficalı Salvio ve eşi.

Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Serhat Akın: Bol gollü bir galibiyet olsun.

Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Totti ve kızının kayak keyfi.

Sosyal medya gündemi (25 Şubat 2019)

Babel'den Beşiktaş'a' 'iyi şanslar' mesajı.

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