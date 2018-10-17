FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var
Fatih Terim'in canını sıkan mesele!
Sosyal medya gündemi (17.10.2018)
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
Arda Turan 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak
Jailson: Cocu çok büyük bir antrenör
Hoş geldin Tosun Paşa Jr. ArdenCenk. Babalık sana çok yakıştı Cenk.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun baba oldu.
Altınordu'dan Metin Oktay paylaşımı.
Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau'nun oğulları Xess Xava, 3 yaşına bastı.
Çift, oğullarının yeni yaşını orman temalı parti ile kutladı.
Gael Clichy: ''Havlularımı almayı bırak kardeş''