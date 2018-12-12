Sosyal medya gündemi (12.12.2018) - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (12.12.2018)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 17:16:42
Güncelleme: 19:44:25
Aubameyang'ın babası hangi takımı tutacağını şaşırmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenk Gönen 9 ay sonra ilk defa antrenmana çıktı.
Luis Figo da tennis severlerden.
İlhan Mansız'ın golf keyfi.
Alvaro Morata, Victor Moses'in doğum gününü bu paylaşımla kutladı.