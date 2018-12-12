Sosyal medya gündemi (12.12.2018) - Galeri - Fotomaç
12 Aralık 2018, Çarşamba
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Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 17:16:42 Güncelleme: 19:44:25
Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

Aubameyang'ın babası hangi takımı tutacağını şaşırmış durumda.

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Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

Cenk Gönen 9 ay sonra ilk defa antrenmana çıktı.

Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

Luis Figo da tennis severlerden.

Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

İlhan Mansız'ın golf keyfi.

Sosyal medya gündemi (12.12.2018)

Alvaro Morata, Victor Moses'in doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

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