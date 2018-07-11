Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018 - Galeri - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
11 Temmuz 2018 Çarşamba, 17:06:58
Güncelleme: 17:15:09
Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
LeBron James 'Sen mi, Ronaldo mu en iyi?' sorusuna 'İkimiz de' diyerek yanıt verdi.
Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
Sosyal medya gündemi (11 Temmuz 2018
Barış Alıcı'yı Fenerbahçe'ye gönderen Altınordu'dan esprili tweet...