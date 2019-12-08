Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar... - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Anthony Joshua, ağırsıklet boks maçında Andy Ruiz ile rövanş maçına çıktı. Mücadeleyi 12 raunt sonunda kazanan Anthony Joshua, dört kemerini geri aldı. İşte o tarihi anlardan kareler...
8 Aralık 2019 Pazar 02:16 Güncelleme: 08.12.2019 02:16
Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koydu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Karşılaşma öncesinde Joshua'yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurgulamıştı.

Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Riyad'daki mücadelede Anthony Joshua, 12 raunt sonunda rakibine puanla üstün geldi ve kemerlerini geri aldı.

Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Tüm dünyanın aylardır merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua, Andy Ruiz'den rövanşı aldı.

Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...

Anthony Joshua, Andy Ruiz'i yenerek WBA-WBO-IBF-IBO Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN