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Joshua Dünya ağır siklet şampiyonu oldu! İşte o anlar...
Anthony Joshua, ağırsıklet boks maçında Andy Ruiz ile rövanş maçına çıktı. Mücadeleyi 12 raunt sonunda kazanan Anthony Joshua, dört kemerini geri aldı. İşte o tarihi anlardan kareler...
8 Aralık 2019 Pazar 02:16
Güncelleme: 08.12.2019 02:16
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Kaybettiği ağır sıklet kemerlerini geri almak için ringe çıkmaya hazırlanan Anthony Joshua, tüm dünyada yüz milyonlarca izleyicinin canlı takip ettiği maçta her şeyini ortaya koydu.
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Karşılaşma öncesinde Joshua'yı yeniden nakavt ederek, dünyayı bir kez daha şok edeceğini söyleyen Ruiz, tüm baskının Joshua üzerinde olacağını, kendisine güvendiğini belirterek, iddiasını bir kez daha vurgulamıştı.
Riyad'daki mücadelede Anthony Joshua, 12 raunt sonunda rakibine puanla üstün geldi ve kemerlerini geri aldı.
Tüm dünyanın aylardır merakla beklediği boks maçında Anthony Joshua, Andy Ruiz'den rövanşı aldı.
Anthony Joshua, Andy Ruiz'i yenerek WBA-WBO-IBF-IBO Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.