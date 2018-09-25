İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp... - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    GALERİ

    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    İşte Facebook'ta ağustos ayında en fazla etkileşim alan 20 kulüp... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da büyük kulüpleri geride bırakarak listede yer aldılar. İşte en çok etkileşim alan 20 kulüp...
    25 Eylül 2018 Salı, 14:31:42 Güncelleme: 14:34:06
    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
    • 1
    • 20
    İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    Real Madrid > 9.907.390

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
    • 2
    • 20
    İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    Barcelona > 9.786.836

    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
    • 3
    • 20
    İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    Liverpool > 8.924.056

    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
    • 4
    • 20
    İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    Juventus > 7.071.353

    İşte Facebook'ta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...
    • 5
    • 20
    İşte Facebookta en fazla etkileşim alan 20 kulüp...

    Chelsea > 5.847.537

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