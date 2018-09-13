İşte dünyanın en çok kazanan 100 sporcusu

Dünyaca ünlü iş ve ekonomi dergisi Forbes'ın açıkladığı "Dünyanın En Çok Kazanan 100 Sporcusu" listesinde zirve ne Ronaldo ne de Messi'nin oldu. Buna karşın Arjantinli yıldız listede Ronaldo'nun üzerinde yer alırken Avrupa medyasında çıkan haberlerde Portekizli yıldızın maaşına talep ettiği zam talebinin Real Madrid başkanı Florentino Perez tarafından reddedilmesi ayrılığın önemli Juventus transferinin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

İşte o liste ve zirvenin sahibi...