İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 01:36:49
Güncelleme: 01:36:54
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine düşen Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına tanık olan Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.
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Yılmaz, Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti.
TRT Haber'in haberine göre, her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen golcü futbolcu şöyle konuştu:
"Arda Turan sürekli yanımdaydı.Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm."