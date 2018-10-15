İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    İşte Burak Yılmaz'ın, 'Arda Turan - Berkay' ifadesi!

    Arda Turan-Berkay kavgası sırasında olay yerinde bulunan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 01:36:49 Güncelleme: 01:36:54
    İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündemine düşen Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına tanık olan Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın olayla ilgili ifadesi ortaya çıktı.

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    İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

    Yılmaz, Berkay'ın korumalarına 'Silahımı getirin' talimatı verdiğini iddia etti.

    İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

    TRT Haber'in haberine göre, her şeyin ortaya çıkacağını söyleyen golcü futbolcu şöyle konuştu:

    İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

    "Arda Turan sürekli yanımdaydı.Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm."

    İşte Burak Yılmazın, Arda Turan - Berkay ifadesi!

    "Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak."

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