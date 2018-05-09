FIFA 19'da yeni özellikler ortaya çıktı

FIFA 19'UN KAPAK YILDIZI KİM OLACAK?

Bilindiği üzere FIFA 17'de Marco Reus ile anlaşan EA, FIFA 18'de Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Hatta FIFA 18 World Cup'da da yine Portekizli süper star'ı oyunun yüzü olarak kullandı. Ronaldo ile kaç yıllık bir anlaşma yapıldığı meçhul fakat Reus gibi bir senelik bir çalışma söz konusuysa, bu sene yeni bir yüzü kapakta görebiliriz.