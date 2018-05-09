FIFA 19'da yeni özellikler ortaya çıktı
FIFA 19'UN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde FIFA, yalnızca 1 defa (2009) eylül ayı dışında satışa sunuldu. Bu yıl da sıra dışı bir gelişme olmazsa FIFA, eylülde yayınlamış olacak. İddialara göre Origin Access hesabı sahipleri, oyuna 21 Eylül'de erişebilecekken, diğer kullanıcılar 25 Eylül'de FIFA 19'a sahip olabilecek.
FIFA 19'UN KAPAK YILDIZI KİM OLACAK?
Bilindiği üzere FIFA 17'de Marco Reus ile anlaşan EA, FIFA 18'de Cristiano Ronaldo ile çalıştı. Hatta FIFA 18 World Cup'da da yine Portekizli süper star'ı oyunun yüzü olarak kullandı. Ronaldo ile kaç yıllık bir anlaşma yapıldığı meçhul fakat Reus gibi bir senelik bir çalışma söz konusuysa, bu sene yeni bir yüzü kapakta görebiliriz.
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