Galeri Spor Magazin Fenerbahçeli Serdar Aziz'in arabası dudak uçuklattı! Aynısı Caner Erkin ve Arda Turan'da da var

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in arabası dudak uçuklattı! Aynısı Caner Erkin ve Arda Turan'da da var

Futbol dünyasında lüks araba yarışı yaşanıyor. Fenerbahçeli Caner Erkin'in servet ödeyerek aldığı Porsche Taycan Turbo S modeli aracının aynısından bu kez takım arkadaşı Serdar Aziz aldı. Aziz, elektrikli lüks aracıyla önceki gün İstinye'de görüntülendi.Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Volkan Demirel de yeni araç almıştı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in arabası dudak uçuklattı! Aynısı Caner Erkin ve Arda Turan'da da var

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