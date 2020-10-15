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Fenerbahçeli Serdar Aziz'in arabası dudak uçuklattı! Aynısı Caner Erkin ve Arda Turan'da da var
Futbol dünyasında lüks araba yarışı yaşanıyor. Fenerbahçeli Caner Erkin'in servet ödeyerek aldığı Porsche Taycan Turbo S modeli aracının aynısından bu kez takım arkadaşı Serdar Aziz aldı. Aziz, elektrikli lüks aracıyla önceki gün İstinye'de görüntülendi.Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile Volkan Demirel de yeni araç almıştı. İşte o görüntüler...
15 Ekim 2020 Perşembe 11:01, Güncelleme 15.10.2020 11:02
Fenerbahçeli Serdar Aziz'in arabası dudak uçuklattı! Aynısı Caner Erkin ve Arda Turan'da da var