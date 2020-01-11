Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aşk hayatıyla gündeme geldi. Genç kalecinin gönlünü kaptırdığı güzel ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın herkesten gizlediği o aşkı...