Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı - Son dakika Spor Magazin haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aşk hayatıyla gündeme geldi. Genç kalecinin gönlünü kaptırdığı güzel ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın herkesten gizlediği o aşkı...

11 Ocak 2020 Cumartesi 13:36 Güncelleme: 11.01.2020 13:44
Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, hem yeşil sahada hem de özel hayatında depara kalktı.

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Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Yeni sezonda Sarı-Lacivertli takımın kalesine geçen 21 yaşındaki Bayındır, performansıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmıştı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatında ise gönlünün anahtarını kaptırdı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konserinde de en ön sıradan dinledi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Aşkın gün yüzüne çıkmaması için temkinli davranan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmekten kaçınıyor. Bunda Bayındır'ın aldığı "Özel hayatına dikkat et" uyarısının etkili olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı

Emekleri boşa gitmeyen Fenerbahçeli kalecinin Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı
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