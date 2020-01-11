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Fenerbahçeli Altay Bayındır ünlü şarkıcıya gönlünü kaptırdı
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken bir yandan da aşk hayatıyla gündeme geldi. Genç kalecinin gönlünü kaptırdığı güzel ortaya çıktı. İşte Altay Bayındır'ın herkesten gizlediği o aşkı...
11 Ocak 2020 Cumartesi 13:36
Güncelleme: 11.01.2020 13:44
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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, hem yeşil sahada hem de özel hayatında depara kalktı.
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Yeni sezonda Sarı-Lacivertli takımın kalesine geçen 21 yaşındaki Bayındır, performansıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmıştı.
Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatında ise gönlünün anahtarını kaptırdı.
Genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki konserinde de en ön sıradan dinledi.
Aşkın gün yüzüne çıkmaması için temkinli davranan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmekten kaçınıyor. Bunda Bayındır'ın aldığı "Özel hayatına dikkat et" uyarısının etkili olduğu konuşuluyor.
Emekleri boşa gitmeyen Fenerbahçeli kalecinin Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.