Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

"Arda Turan'ın elinde silah olduğu görülüyor ve silah 1 el patlıyor. Mermi, tavanı deliyor.Mermi çekirdeği polisler tarafından emniyete alındı ve inceleme başlatıldı. Arda'nın elinde tuttuğu silahı polise teslim etmesi gerekiyor. Silahın ruhsatlı mı ruhsatsız mı olduğu anlaşılmalı."