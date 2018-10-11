Arda Turanın elindeki silah ateş aldı - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    "Arda Turan'ın elindeki silah ateş aldı"

    Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavganın perde arkasında bomba bir olay yaşandığı öne sürüldü. İşte yaşananlar...
    11 Ekim 2018 Perşembe, 17:04:57 Güncelleme: 17:22:32
    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "EĞER KARIN BURADA OLMASAYDI BEN SANA NE YAPIYORDUM"
    "Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından sokakta kavga başlıyor. Berkay Şahin'in burnu kırılıyor. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kavga geçmişe dayanıyor."

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "Caner Erkin ile Arda Turan'ın arasındaki yakınlık nedeniyle ikili arasında geçmişe dayanan bir olay olduğu da ifade ediliyor."

    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "Arda Turan'ın, "Eğer karın burada olmasaydı bak ben sana ne yapıyordum" sözü üzerine Berkay, Arda'yı sokağa çağırıyor ve ilk kavga sokakta yaşanıyor."

    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "HASTANEDE 1 EL ATEŞ EDİYOR"
    "Berkay Şahin'in burnu kırıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Arda Turan ve beraberindeki arkadaşları sinirlerini alamamış bir şekilde hastaneye gidiyor."

    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "Kamera görüntülerinde Arda Turan hastane içerisinde Berkay'ın bulunduğu yere gidiyor ve arbede yaşanıyor."

    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "Arda Turan'ın elinde silah olduğu görülüyor ve silah 1 el patlıyor. Mermi, tavanı deliyor.Mermi çekirdeği polisler tarafından emniyete alındı ve inceleme başlatıldı. Arda'nın elinde tuttuğu silahı polise teslim etmesi gerekiyor. Silahın ruhsatlı mı ruhsatsız mı olduğu anlaşılmalı."

    Arda Turanın elindeki silah ateş aldı

    "ARDA TURAN YÜZDE 100 CEZA ALACAK"
    Arda Turan hakkında 2 suçtan dolayı soruşturma yapılacak. Arda, silah nedeniyle yüzde 100 ceza alacak. Bugün veya yarın Arda'nın ifadesi alınacak." (Kanal D)

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