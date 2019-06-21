Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi
Sokaklarda sıkça rastladığımız, özellikle deniz kenarındaki tezgahlarda satılan midye dolma çok sevilir. Midye dolma tarifini uygulayarak evde kendiniz de yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz.
21 Haziran 2019 Cuma 17:25
Güncelleme: 21.06.2019 17:25
Sokaklarda sıkça rastladığımız, özellikle deniz kenarındaki tezgahlarda satılan midye dolma çok sevilir. Midye dolma tarifini uygulayarak evde kendiniz de yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Midye dolma hemen hemen herkesin çok sevdiği bir lezzettir. Limon sıkılarak yendiğinde daha lezzetli bir hale gelen midye dolmanın nasıl yapıldığını haberimizde derledik.
Malzemeler:
25 adet midye
içi için:
1 su bardağı pirinç
yarım su bardağı su
yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı yeni bahar
2 çay kaşığı karabiber
yarım çay kaşığı tuz
üzeri için:
yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
içine sıkmak için bir limon