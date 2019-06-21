Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

Sokaklarda sıkça rastladığımız, özellikle deniz kenarındaki tezgahlarda satılan midye dolma çok sevilir. Midye dolma tarifini uygulayarak evde kendiniz de yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz.

21 Haziran 2019 Cuma 17:25 Güncelleme: 21.06.2019 17:25
Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

Sokaklarda sıkça rastladığımız, özellikle deniz kenarındaki tezgahlarda satılan midye dolma çok sevilir. Midye dolma tarifini uygulayarak evde kendiniz de yapabilir, afiyetle yiyebilirsiniz.

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Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

Midye dolma hemen hemen herkesin çok sevdiği bir lezzettir. Limon sıkılarak yendiğinde daha lezzetli bir hale gelen midye dolmanın nasıl yapıldığını haberimizde derledik.

Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

Malzemeler:
25 adet midye

içi için:
1 su bardağı pirinç
yarım su bardağı su

Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

yarım su bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı yeni bahar
2 çay kaşığı karabiber
yarım çay kaşığı tuz

Sevilen sokak lezzeti: Midye dolma tarifi

üzeri için:
yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı su
içine sıkmak için bir limon

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