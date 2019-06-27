Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır? - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Sevilen deniz lezzetlerinden biri olan kalamar ızgara olarak pişirilebilir ve çok da lezzetli olur. Peki kalamar nasıl temizlenir ve pişirilir? Yaz mevsimiyle birlikte daha çok ilgi gören kalamar ızgara tarifini sizler için derledik.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Sevilen deniz lezzetlerinden biri olan kalamar ızgara olarak pişirilebilir ve çok da lezzetli olur. Peki kalamar nasıl temizlenir ve pişirilir? Yaz mevsimiyle birlikte daha çok ilgi gören kalamar ızgara tarifini sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Balık sofralarının sevilen lezzeti kalamar meze olarak da çok fazla tercih edilir. Sağlığa faydalarıyla da bilinen kalamarın ızgarada nasıl pratik hazırlandığını haberimizde bulabilirsiniz.

Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Malzemeler:
3 adet tüp kalamar (balıkçılardan alabilirsiniz )
6-7 adet defne yaprağı
1/2 çay bardağı zeytinyağı

Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Kekik
Kırmızı pul biber
Tuz

Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Marine için:
1 şişe soda
1 adet küp şeker
1 çay kaşığı tuz

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN