Lezzeti ile ünlü kalamar ızgara nasıl yapılır?

Sevilen deniz lezzetlerinden biri olan kalamar ızgara olarak pişirilebilir ve çok da lezzetli olur. Peki kalamar nasıl temizlenir ve pişirilir? Yaz mevsimiyle birlikte daha çok ilgi gören kalamar ızgara tarifini sizler için derledik.
27 Haziran 2019 Perşembe 17:27
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Sevilen deniz lezzetlerinden biri olan kalamar ızgara olarak pişirilebilir ve çok da lezzetli olur. Peki kalamar nasıl temizlenir ve pişirilir? Yaz mevsimiyle birlikte daha çok ilgi gören kalamar ızgara tarifini sizler için derledik.
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Balık sofralarının sevilen lezzeti kalamar meze olarak da çok fazla tercih edilir. Sağlığa faydalarıyla da bilinen kalamarın ızgarada nasıl pratik hazırlandığını haberimizde bulabilirsiniz.
Malzemeler: 3 adet tüp kalamar (balıkçılardan alabilirsiniz ) 6-7 adet defne yaprağı 1/2 çay bardağı zeytinyağı
Kekik Kırmızı pul biber Tuz
Marine için: 1 şişe soda 1 adet küp şeker 1 çay kaşığı tuz