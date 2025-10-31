Hafta sonu sınav var mı? 1-2 Kasım ÖSYM sınav takvimi!

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? Bu hafta sonu sınav olup olmadığını merak eden adaylar için ÖSYM 2025 sınav takvimi güncel bilgiler sunuyor. Takvime göre 1-2 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak tek merkezi sınav, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı olacak. Sayıştay Eleme Sınavı, kamu kurumlarında denetim alanında görev almak isteyen adayların kariyer yolculuğundaki ilk aşama olarak biliniyor. Sınav, ÖSYM tarafından düzenleniyor ve Türkiye genelindeki belirli merkezlerde gerçekleştiriliyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alabiliyor. Sınavda genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi testleri yer alacak. Başarılı olan adaylar daha sonra yazılı yarışma sınavı ve mülakat aşamalarına katılmaya hak kazanacak. Adaylar, sınava girmeden önce sınav giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Ayrıca, sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacağı için adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor. Bu hafta sonu başka bir merkezi ÖSYM sınavı bulunmazken, Sayıştay Eleme Sınavı, Kasım ayının ilk büyük sınavı olarak dikkat çekiyor. ÖSYM'nin güncel sınav takvimine ve diğer sınav tarihleriyle ilgili bilgilere osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.