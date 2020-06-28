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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galeri Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgınıyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün Wuhan'da (Çin) görüldüğünün resmi olarak açıklanmasından çok önce başka bir ülkede görüldüğünü ortaya çıkardı. | Son dakika haberleri

28 Haziran 2020 Pazar 10:21
Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Dünya genelinde rekor seviyelere ulaşan corona virüsü vakalarında her geçen gün yeni bir veri ortaya çıkıyor. Son birkaç haftadır özellikle Amerika kıtasında etkili olan virüs, mart ve nisan aylarında İspanya, Fransa ve İtalya'da on binlerce can almıştı.

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Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Ancak, Barselona Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, virüsün Wuhan'da (Çin) görüldüğünün resmi olarak açıklanmasından çok önce İspanya'da görüldüğünü ortaya çıkardı.

Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Daha önce Fransa, İtalya ve ABD de vakaların resmi olarak ortayı çıkmasından birkaç ay önce ülkelerinde görüldüğünü belirlemişti.

Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

İŞTE İLK VAKA TARİHİ!

Barselona Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12 Mart 2019'da İspanya şehrinde kanalizasyon örneklerinde virüs tespit ettiklerini açıkladı. Daha önce kanalizasyon örneklerini inceleyen bilim insanları, corona virüsünün bu senenin ocak ayının ortalarında, ilk vakanın teyit edilmesinden bir ay önce İspanya'da bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Gerçek ortaya çıktı! Corona virüsü 1 yıl önce...

Yeni bir çalışma yapan araştırmacılar, Ocak-2018 ve Aralık-2019 arasında dokuz farklı tarihe ait donmuş atık su örneklerini analiz etti.

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