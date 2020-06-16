Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren Covid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.