Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir? - Son dakika Haberler haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına çözüm bulmak için bilim insanları araştırmalarına devam ediyor. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan testlerde bir steroid ilacının ağır yeni tip corona virüsü (Covid-19) hastalarının hayatlarını kurtarmaya yardımcı olabileceği belirtildi. Deksametazon nedir?
16 Haziran 2020 Salı 17:58 Güncelleme: 16.06.2020 17:58
Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın Covid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.

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Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, Covid-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.

Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren Covid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.

Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

Öte yandan, BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.

Deksametazon corona virüsüne karşı etkili oluyor mu? Deksametazon nedir?

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

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