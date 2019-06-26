BİM aktüel katalog! 28 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler

Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen BİM aktüel katalogta bu hafta hangi ürünler yer alıyor. BİM market faklı birçok ürünü uygun fiyatlardan satışa sunuyor. Stoklar sınır olduğu için indirimin başladığı sabahın ilk saatlerinden itibaren çoğu ürün tükeniyor. Peki 28 Haziran Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?