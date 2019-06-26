BİM aktüel katalog! 28 Haziran Cuma BİM aktüel ürünler
Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen BİM aktüel katalogta bu hafta hangi ürünler yer alıyor. BİM market faklı birçok ürünü uygun fiyatlardan satışa sunuyor. Stoklar sınır olduğu için indirimin başladığı sabahın ilk saatlerinden itibaren çoğu ürün tükeniyor. Peki 28 Haziran Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
26 Haziran 2019 Çarşamba 16:08
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Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen BİM aktüel katalogta bu hafta hangi ürünler yer alıyor. BİM market faklı birçok ürünü uygun fiyatlardan satışa sunuyor. Stoklar sınır olduğu için indirimin başladığı sabahın ilk saatlerinden itibaren çoğu ürün tükeniyor. Peki 28 Haziran Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
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BİM aktüel ürün kampanyası çok seviliyor ve yakından takip ediliyor. Salı ve Cuma günleri satışa sunulan BİM aktüel ürünlerde bu hafta hangi kategoriden seçenekler bulunuyor? BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içeriğinden ulaşabilir, fiyatları inceleyebilirsiniz.
BİM AKTÜEL KATALOG (28 HAZİRAN 2019 CUMA)
Elektronik eşyadan gıdaya, temizlik malzemelerinden mutfak gereçlerine, kıyafetlerden düzenleyicilere pek çok ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar BİM aktüel katalogta yer alıyor.