ASKİ SU KESİNTİSİ: 22 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!
Başkent Ankara'da yaşayanlar, özellikle "ASKİ su kesintisi 22 Ekim'de hangi bölgeleri kapsıyor?", "Sular ne zaman gelecek?" ve "ASKİ su kesintisi sorgulama nasıl yapılır?" sorularını merak ediyor. ASKİ, altyapı bakımı, vana değişimi veya şebeke onarımları gibi çalışmalar nedeniyle planlı kesintiler yapabiliyor. 22 Ekim Çarşamba günü bazı semtlerde sabah saatlerinden öğleye kadar su kesintisi yaşanabilir. Suların geri gelme saatleri ve kesintiden etkilenen bölgeler, ASKİ'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden adres bazlı sorgulama ile öğrenilebiliyor. Peki, ASKİ su kesintisi 22 Ekim'de hangi saatlerde olacak? Sular ne zaman gelecek?