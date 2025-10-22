ASKİ SU KESİNTİSİ: 22 Ekim Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Detay: Beypazarı ilçesi Acısu mahallesi kümeevler Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Acısu mahallesi kümeevler Sokak ve civarı

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cengizhan Caddesi ile Savaşçı Sokak köşesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Kuru Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

