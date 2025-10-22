ASKİ SU KESİNTİSİ: 22 Ekim Ankara’da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi sorgula!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkent Ankara'da yaşayanlar, özellikle "ASKİ su kesintisi 22 Ekim'de hangi bölgeleri kapsıyor?", "Sular ne zaman gelecek?" ve "ASKİ su kesintisi sorgulama nasıl yapılır?" sorularını merak ediyor. ASKİ, altyapı bakımı, vana değişimi veya şebeke onarımları gibi çalışmalar nedeniyle planlı kesintiler yapabiliyor. 22 Ekim Çarşamba günü bazı semtlerde sabah saatlerinden öğleye kadar su kesintisi yaşanabilir. Suların geri gelme saatleri ve kesintiden etkilenen bölgeler, ASKİ'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden adres bazlı sorgulama ile öğrenilebiliyor. Peki, ASKİ su kesintisi 22 Ekim'de hangi saatlerde olacak? Sular ne zaman gelecek?

ANKARA 22 EKİM SU KESİNTİSİ

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi, Huzur mahallesi, Naci Çakır mahallesi, Şehit Cengiz Karaca mahallesi, Osman Temiz mahallesi, Aydınlar Mahallesi, Metin Akkuş mahallesi, Karapınar mahallesi, İlker mahallesi, Akpınar mahallesi, Malazgirt mahallesi, Hilal mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Oran mahallesi, Birlik mahallesi, Büyükesat mahallesi, Kazım Özalp mahallesi, Bağcılar Mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Sancak mahallesi, Büyükesat Mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Dumlupınar mahallesi, Yukarı Dikmen mahallesi

Detay: DETAY : MAMAK İLÇESİ: Cengizhan Mahallesi P16 Pompa İstasyonunda oluşan enerji kesintisinden dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Mutlu, General Zeki Doğan, Ege, Cengizhan, Duralialıç, Akşemsettin, Boğaziçi, Zirvekent, Mahalleleri ile Çankaya ilçesi yakupapdal köyü etkilenmektedir.

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

Detay: Beypazarı ilçesi Acısu mahallesi kümeevler Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Acısu mahallesi kümeevler Sokak ve civarı

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Cengizhan Caddesi ile Savaşçı Sokak köşesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi Şentepe Mahallesi Kuru Sokak üzerinde üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslar tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

