Diagne, Avrupanın zirvesine çıktı

Luuk De Jong 12 maç 11 gol

2014 yılında 5.5 milyon euroya Almanya Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'dan Hollanda'nın en köklü takımlarından biri olan PSV'ye transfer olan Luuk De Jong bu sezon attığı 11 gol ile Hollanda Eredivisie Ligi gol krallığında 1. sırada.