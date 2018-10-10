"Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
Transferini bir de senden dinleyelim. Gerçekten gitmek mi istedin?
İyi bir sezon geçirdik, şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı. Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Yaşamayı çok sevdiğim bir şehir ve daha önce hiç almadığım sevgiyi bana hissettiren bir taraftar topluluğu... Böyle güzel bir kulüpte bir sene daha kalmak istedim, zam değildi talebim. Kontratımı uzatma talebim reddedildi.
HEDEFİM G.SARAY'DA KALMAKTI
Peki neler yaşandı tam olarak?
Kulüp yetkilileri demiş ki asansörde karşılaştığımızda (Başkan Mustafa Cengiz de vardı) selam vermemişim, son dakika gitmek isteyerek onlara hamle şansı bırakmamışım... Evet asansörde selam vermedim. Çok üzüldüğüm için selam vermedim. Çünkü hislerini yaşayan ve belli eden biriyim. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama Başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi.
ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM, GİTMEDİM
Çin'den mi teklif geldi?
Aralık ayında Çin'den teklif almıştım ama Galatasaray ile olan hikayemin devam etmesini, şampiyonluğu ve gol krallığını istiyordum. Sezon sonunda beni tutmak yerine satmak istediklerini hissettim. Ben de ayrılmayı düşünmeye başladım ve Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Yoksa ayrılmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu.