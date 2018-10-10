HEDEFİM G.SARAY'DA KALMAKTI



Peki neler yaşandı tam olarak?

Kulüp yetkilileri demiş ki asansörde karşılaştığımızda (Başkan Mustafa Cengiz de vardı) selam vermemişim, son dakika gitmek isteyerek onlara hamle şansı bırakmamışım... Evet asansörde selam vermedim. Çok üzüldüğüm için selam vermedim. Çünkü hislerini yaşayan ve belli eden biriyim. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama Başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi.



