Zam talep etmedim. Gitmemi istediler! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"

    Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılık sürecinde yaşananları anlattı
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 08:28:41 Güncelleme: 08:33:05
    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
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    Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!

    Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklara yardım için İstanbul'a gelen Bafetimbi Gomis, Raffles Hotel'deki suit odasında SABAH'ı konuk etti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
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    Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!

    İşte noktasına virgülüne dokunmadan çok özel fotoğraflarla Gomis röportajı:

    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
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    Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!

    Transferini bir de senden dinleyelim. Gerçekten gitmek mi istedin?
    İyi bir sezon geçirdik, şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi oynayacaktık. Önceliğim elbette ki Galatasaray'da kalmaktı. Kariyerime burada devam etmeyi ve kontratımı uzatmayı istedim. Yaşamayı çok sevdiğim bir şehir ve daha önce hiç almadığım sevgiyi bana hissettiren bir taraftar topluluğu... Böyle güzel bir kulüpte bir sene daha kalmak istedim, zam değildi talebim. Kontratımı uzatma talebim reddedildi.

    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
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    Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!

    HEDEFİM G.SARAY'DA KALMAKTI

    Peki neler yaşandı tam olarak?
    Kulüp yetkilileri demiş ki asansörde karşılaştığımızda (Başkan Mustafa Cengiz de vardı) selam vermemişim, son dakika gitmek isteyerek onlara hamle şansı bırakmamışım... Evet asansörde selam vermedim. Çok üzüldüğüm için selam vermedim. Çünkü hislerini yaşayan ve belli eden biriyim. Menajerim kulüple anlaşma yapmaya gitmişti ve benim ilk hedefim Galatasaray'da kalmaktı. Ama Başkan ve yöneticilerin menajerime ilk sordukları soru, 'Gomis'e teklif var mı?' olmuş. Bu beni çok derinden yaraladı. Sezon sonu benim için hiç teklif alamamalarının sebebi de sezon içinde gelen bütün teklifleri reddetmemdi.

    "Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!"
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    Zam talep etmedim. Gitmemi istediler!

    ÇİN'DEN TEKLİF ALDIM, GİTMEDİM

    Çin'den mi teklif geldi?
    Aralık ayında Çin'den teklif almıştım ama Galatasaray ile olan hikayemin devam etmesini, şampiyonluğu ve gol krallığını istiyordum. Sezon sonunda beni tutmak yerine satmak istediklerini hissettim. Ben de ayrılmayı düşünmeye başladım ve Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Yoksa ayrılmak aklımın ucundan dahi geçmiyordu.

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