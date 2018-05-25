Yuto Nagatomo'dan rest!

EN KRİTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇIYDI

Tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sene benim ve takımım adına en önemli maç Beşiktaş maçıydı. Derbiyi kazanmamız güvenimizi artırdı. Buraya geldikten sonra Fatih Terim gibi büyük bir karakterle tanışma fırsatım oldu. Oyuncularla baba-oğul ilişkisi kuruyor. Futbolu çok iyi biliyor ve insani ilişkileri harika. Onunla uzun süreli devam edilmeli diye düşünüyorum. Onun ve G.Saray'ın kimyası çok iyi tutuyor. Takımı inanılmaz ateşliyor ve öz güvenini yukarılara çekiyor.