Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! "Benden..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. 8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, sürekli Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı. İşte tüm detaylar...
1 Mayıs 2020 Cuma 11:44
Güncelleme: 01.05.2020 11:44
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8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, sürekli Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.
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Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan YounesBelhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemiuzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti...
Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarıkırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.
DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜM YINE KIZMADI!
WesleySneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti.
"Sneijder benden daha iyifutbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, G.Saray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "FatihTerim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ Birönceki G.Saray yönetimi, bir yıllık kontratı kalmış Belhanda'ya bir dünya bonservis ödeyip, sonraki satıştan Kiev'e yüzde ayırıp bir de Avrupa'da kazanacağının iki katı yıllık ücret vermişti.
Belhanda elbette Sneijder'in yerini dolduramazdı. Tabiri caizse onun kramponlarını taşıyacak adam. O dönemde 10 numaralı formanın altında ezildi. Sneijder'i de o yönetimin sosyal medyadaki neferleri itibarsızlaştırdılar. Yerine derbilerde oyundan atılan, golü-asisti olmayan, bir adam kaldı geriye.