Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! 'Benden...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! "Benden..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. 8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, sürekli Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı. İşte tüm detaylar...
1 Mayıs 2020 Cuma 11:44 Güncelleme: 01.05.2020 11:44
Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, sürekli Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

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Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan Younes Belhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemi uzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti...

Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarıkırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.

Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜM YINE KIZMADI!

Wesley Sneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti.

Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

"Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, G.Saray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."

Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
Bir önceki G.Saray yönetimi, bir yıllık kontratı kalmış Belhanda'ya bir dünya bonservis ödeyip, sonraki satıştan Kiev'e yüzde ayırıp bir de Avrupa'da kazanacağının iki katı yıllık ücret vermişti.

Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! Benden...

Belhanda elbette Sneijder'in yerini dolduramazdı. Tabiri caizse onun kramponlarını taşıyacak adam. O dönemde 10 numaralı formanın altında ezildi. Sneijder'i de o yönetimin sosyal medyadaki neferleri itibarsızlaştırdılar. Yerine derbilerde oyundan atılan, golü-asisti olmayan, bir adam kaldı geriye.

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