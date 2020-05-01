Younes Belhanda'dan flaş Wesley Sneijder itirafı! "Benden..."

"Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, G.Saray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."



