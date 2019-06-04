Yasin Öztekin’den Galatasaray’a dava

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kesinlikle takımda görmek istediği isimlerin başında gelen Yasin Öztekin'den Galatasaray taraftarını çıldırtan bir hamle geldi. İşte detaylar...
4 Haziran 2019 Salı 09:37
Güncelleme: 04.06.2019 09:43
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Göztepe'ye transfer olan Yasin Öztekin'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Yasin, Galatasaray taraftarını kızdırdı.
Sabah'ın haberine göre; Göztepe'de forma giyen Yasin Öztekin, 2014-18 yılları arasında oynadığı Galatasaray'a ödenmemiş alacakları olduğu gerekçesiyle 50 bin Euro'luk dava açtı.
Tecrübeli futbolcu, İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurdu.
Yasin, dilekçesinde, Galatasaray tarafından kendisine ödenmesi gereken 50 bin Euro'nun ödenmediğini ve alacağını TFF aracılığıyla tahsil etmek istediğini, fakat Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılması gerektiğini kaydetti.