Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak... - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    25 Eylül 2018 Salı, 23:43:30 Güncelleme: 23:44:29
    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
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    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    FEGHOULI İÇİN SON 6 GÜN...

    Galatasaray'da gündem Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmeye sıcak bakmayan Sofiane Feghouli...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
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    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    Galatasaray'dan 3.850 bin euro kazanan Cezayirli oyuncu ayrılmak istemiyor. BAE'ye gitmeyi emeklilik olarak gören Feghouli'yi ikna etme görevi ise yönetime düştü.

    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
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    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    Yöneticilerin, Feghouli'yle konuşarak, "Bu performansınla takımda forma şansı bulman oldukça zor. Teklifleri değerlendirmelisin" dediği öğrenildi. BAE'de transfer dönemi 2 Ekim'de sona eriyor.

    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
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    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    Feghouli, ligde 3 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.

    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...
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    Ya Younes Belhanda ya Sofiane Feghouli! Biri ayrılacak...

    Feghouli'yi göndermek isteyen Galatasaray'a Younes Belhanda'dan sevindirici haber...

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