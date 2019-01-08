Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor! - Galeri - Fotomaç
08 Ocak 2019, Salı
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Wesley Sneijder Galatasaray'a geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Katar'dan ayrılmayı düşünen eski oyuncusu Wesley Sneijder'i gündemine aldı.

8 Ocak 2019 Salı, 18:56:06 Güncelleme: 19:21:22
Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında 22.şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor!

Garry Rodrigues'in satışından 10.25 milyon Dolar gelir elde eden Galatasaray'da, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz ile de yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor!

Devre arası transfer döneminde bir stoper, bir orta saha, iki santrfor transfer etmek isteyen Galatasaray, Garry Rodrigues'ten elde ettiği geliri santrfor ve stoper transferlerinde kullanmak istiyor.

Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor!

Orta saha transferi için şu anki durumda kaynak eksikliği yaşayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; Wesley Sneijder.

Wesley Sneijder Galatasaraya geri dönüyor!

Katar'daki takımı Al Gharafa'dan ayrılmayı planlayan Wesley Sneijder'in taraftar tarafından çok sevilmesi, kulübü tanıması ve skora olan direkt etkisi ile Galatasaray'ın transfer listesinde tekrar üst sıralara yükseldiği ifade ediliyor.

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