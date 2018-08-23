Welbeck yola çıktı! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:57:25 Güncelleme: 00:57:54
    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    Galatasaray, gol kralı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satar satmaz forvet konusunda somut adımlar attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    Cimbom, yaklaşık bir haftadır görüşmeleri sürdüğü Danny Welbeck konusunda kulübü Arsenal ile anlaşma aşamasına geldi.

    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Wellbeck'i kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar oyuncuyla da el sıkıştı.

    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    ?İNGİLİZLER YAZDI
    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun ve Daily Mail, G.Saray'ın Ndiaye ile birlikte Welbeck'i de kadrosuna katacağını duyurdu.

    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    İngiliz basınında yer alan haberler dün akşam sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını hayli heyecanlandırdı.

    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
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    Welbeck yola çıktı! Galatasaray...

    İLK 2 HAFTA OYNAMADI
    Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, sezonun ilk haftasında oynanan City ve Chelsea maçlarında Welbeck'i oynatmadı.

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