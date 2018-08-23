Welbeck yola çıktı! Galatasaray... - Galeri - Fotomaç
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Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:57:25
Güncelleme: 00:57:54
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
Galatasaray, gol kralı Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına satar satmaz forvet konusunda somut adımlar attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
Cimbom, yaklaşık bir haftadır görüşmeleri sürdüğü Danny Welbeck konusunda kulübü Arsenal ile anlaşma aşamasına geldi.
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Wellbeck'i kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar oyuncuyla da el sıkıştı.
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
?İNGİLİZLER YAZDI
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun ve Daily Mail, G.Saray'ın Ndiaye ile birlikte Welbeck'i de kadrosuna katacağını duyurdu.
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
İngiliz basınında yer alan haberler dün akşam sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını hayli heyecanlandırdı.
Welbeck yola çıktı! Galatasaray...
İLK 2 HAFTA OYNAMADI
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, sezonun ilk haftasında oynanan City ve Chelsea maçlarında Welbeck'i oynatmadı.