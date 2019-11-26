Usta yorumcudan flaş sözler! ''Arda Galatasaray'a gider''

Arda Turan, yıllardır arasının iyi olmadığı Fatih Terim'in elini öptü ve ikili barıştı. Terim de eski talebesi için 'Evlat' benzetmesi yaparak olumlu şeyler konuştu.



UZUNDURUKAN: Galatasaray maçından sonra Fotomaç'taki yazımda 'Babalar Affeder' başlığını attım. Fatih Terim için bir zamanlar Arda Turan bir 'Evlat', Arda Turan için de Fatih Terim bir 'Baba' idi.

