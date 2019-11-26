Usta yorumcudan flaş sözler! ''Arda Galatasaray'a gider''

Süper Lig'in 12. haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Arda Turan'ın Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in elini öpmesi haftanın olayı olmuştu. Futbol otoriteleri Zeki Uzundurukan, Erman Toroğlu, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal gündemi değerlendirirken birbirinden çarpıcı tespitler yaptı.
26 Kasım 2019 Salı 07:34
Güncelleme: 26.11.2019 07:34
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Arda Turan, yıllardırarasının iyi olmadığıFatih Terim'in eliniöptü ve ikili barıştı. Terim de eskitalebesi için 'Evlat' benzetmesiyaparak olumlu şeyler konuştu.
UZUNDURUKAN: Galatasaray maçından sonra Fotomaç'taki yazımda 'Babalar Affeder' başlığını attım. Fatih Terim için bir zamanlar Arda Turan bir 'Evlat', Arda Turan için de Fatih Terim bir 'Baba' idi.
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Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'ndan sonra baba ile evlat arasına adeta kara kedi girmişti. Burada kusurlu olan ve sürekli hatalar yapan Arda Turan idi. Gelinen süreçte Arda, Barcelona'dan gönderildi, Milli Takım'da kendine yer bulamadı.Hatta Başakşehir'de de yedek kulübesinin gediklisi oldu.
Şenol Güneş'in Sabah'ın Ekonomi zirvesinde Arda Turan ile ilgili yaptığı şu yorum, Arda'nın adeta aklını başına getirmiş: 'Arda'yı biz yok ettik!' Arda, maçtan önce Fatih Terim'in yanına gelerek, bir baba gözüyle baktığı Terim'in elini öptü. Buzlar eridi. Arda geç de olsa kendisine yakışanı yaptı.
Türk futbolunun şu anda bile sadece futbola odaklanan bir Arda Turan'a çok ihtiyacı var. Belli ki Arda, futbol kariyerine Galatasaray forması altında nokta koymak istiyor. Güzel de olur.
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