Usta isimlerden Terim yorumu
BEKLENEN son gerçekleşti; Fatih Terim, sarı-kırımızılı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, büyük ses getiren imza için futbol otoriteleri ne diyor? FOTOMAÇ yazarları, 4. Fatih Terim dönemini yorumladı. Ve ortaya iki farklı genel görüş çıktı. İlki Galatasaray'ın Terim'le yeni bir hava yakalayacağı ve şampiyonluk ibresinin bir 'tık' daha sarı-kırmızılılara kaydığı yönünde. Diğeri ise ilk yarısı oldukça çekişmeli geçen Süper Lig'in 2. devresinin daha çetin bir hal alacağı şeklinde oldu. İşte FOTOMAÇ'ın usta kalemlerinin yeni dönem Fatih Terim- Galatasaray birlikteliği için görüşleri...
Çetin bir lig bizi bekliyor... (Rıdvan Dilmen)
Dursun bey açısından zamanlaması önemli bir hamleydi. Dursun beyin inanılmaz bir operasyonu, kutlamak lazım. Muhtemelen kafasında zaten Fatih hoca vardı. Çok çekişmeli ve zevkli bir lig olacak. Daha renkli, daha zevkli, daha çetin bir lig bekliyor bizi. En çok 'of' çeken federasyon olmuştur. Fatih Terim'in beğeneceği bir oyuncu kadrosu var. Hücumcu bir kadro var. 1-2 transfer yapacaktır. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz."
Sadece hoca olarak gelmedi (Ertem Şener)
Galatasaray, Fatih Terim'i getirerek sadece bir teknik direktör getirmedi. Bir tesis müdürü, bir futbol şube sorumlusu, bir yönetici ve bir başkan getirdi. Bunlarla beraber Galatasaray ruhu ile beraber kenetlenmiş milyonlarca taraftar tekrar camianın çatısı altında birleşti. Fatih hocanın tekrar takımın başına geçmesi için şartların oluşmasını bekliyordu herkes. Ve o şartlar öyle bir zamanda öyle bir durumda oluştu ki ne başkana ne taraftarlara ne de Fatih Terim'e başka seçenek kalmamıştı. Bundan sonra ligde kartlar yeniden dağıtıldı. Lig tarihinin en çekişmeli en heyecanlı ikinci yarısı bizi bekliyor diyebiliriz. Galatasaray seni, sen Galatasaray'ı çok özlemişsin! Yuvana hoşgeldin hocam!
Terim'in getirdiği psikolojik üstünlük... (Zeki Uzundurukan)
Fatih Terim demek; başarı, kupa ve şampiyonluk demek... 4. Fatih Terim dönemi açıklanır açıklanmaz Galatasaray camiasında oluşan olumlu havaya bir bakın... Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok arttı. Diğer zirve adayları üzerinde oluşturacağı psikolojik etki de işin bir başka boyutu... Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray'da beyaz bir sayfa açılacak. Ve en önemlisi Tudor ile derbi zaferlerine hasret kalan sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin ikinci yarısındaki derbilerde Fatih Terim farkını yaşayacaklar. Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'a getirdiği başarılı havanın bir benzerini de Fatih Terim ile Galatasaray yaşayacaktır. Galatasaray, Terim'in gelişi ile birlikte şampiyonluk yarışında daha şimdiden diğer rakiplerinin bir adım önüne geçti...
Derbiler değişir (Levent Tüzemen)
Galatasaray tarihinin en başarılı hocası Fatih Terim'in yeniden Florya'ya ayak basması taraftarları ve camiayı mutlu etti. Başkan olduğundan bu yana sportif başarıya aç olan Dursun Özbek bu sezon mutlak şampiyonluk yaşamak istiyor. Terim'in Milli Takım sonrası zorlu şartlarda görev kabul etmesi veya hala heyecanını koruyor olması zirve yarışı için büyük bir avantaj. Terim ile birlikte tribünler dolacak Galatasaray şampiyonluk kovalayacak. Ama esas konu şu; Fatih Terim ile Galatasaray iki yol üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı derbilerde ciddi bir üstünlük elde edilmişti. Son iki yıldır bu psikolojik üstünlük hızla eridi ve Galatasaray uzun süredir derbi kazanamaz hale geldi. Terim'in gelişi hem rakiplerin ele geçirdiği psikolojik üstünlüğe son verecektir hem de Tudor'u kolay yem olarak gören büyük kulüplerin teknik direktörleri, Terim'in baskısını fazlasıyla hissedecektir. Çünkü ikinci yarıdaki şampiyonluk yarışında saha içinden çok saha dışındaki psikolojik duellolar da etkili olacaktır.?
Fatih Hoca şanslı (Evren Turhan)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftarın da isteği ile sportif anlamda bugüne kadarki en doğru kararını verdi. Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen, çok büyük başarılara imza atmış bir Fatih Terim, Galatasaray için çok büyük işler yapmaya devam edecektir. Fatih hoca da çok şanslı. İyi bir kadroya geldi. Bu kadroya bir ki takviye ile şampiyonluğa gider. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı derbilerdi. Fatih Terim ile derbileri ve büyük maçları kazanır.
Farklı bir meydan okuma (Mert Aydın)
Terim çok önemli bir figür. Takıma gerçek etkisini ikinci yarıda görürüz. Ama camiaya olan etkisini yarın Göztepe maçında göreceğiz. Çevremde gördüğüm Galatasaraylılar içinde olumsuz etkilenen bir kişi bile yok. Ama takım farklı. Terim, Galatasaray'da ilk defa çoğunu kendisinin seçmediği bir takımla beraber olacak. Onun için de farklı bir meydan okuma olacak.
En doğru karar (Gürcan Bilgiç)
Terim bugünkü pozisyonda verilecek en doğru karardır. Çünkü Tudor'un güveni diplerdeydi ve G.Saray taraftarı Terim isminde birleşmişti. Başka bir hoca ile yola devam etmek ilk kötü sonuçta daha büyük sıkıntılar oluştururdu. Fatih hocanın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Milli takımdan sonra kendisini gösterebilmesi ve Milli takımda yaşadıklarının telafisi açısından böyle bir çıkışa ihtiyacı vardı. Ancak Tudor'un gidişi; 'kendisi kötü takım iyi' şeklinde oldu. Dolayısıyla Fatih hoca iyi bir takıma geliyor izlenimi var. Elinde hiçbir mazeret yok. Fikstür avantajı da G.Saray'dan yana. Terim kazanmak zorunda. Ancak bir tereddütüm var; son dönemlerde yaşanan krizlerde Fatih hoca iyi bir yönetim göstermedi. Aysal ve Milli Takım'da oyuncularla yaşadıkları aklımızda duruyor. Krizdeki bir takımı son dönemlerde bu konuda dejenere olmuş teknik adamın G.Saray'ı doğru yönetip yönetemeyeceği benim için soru işareti.
Cim-Bom'un geleceği kurtulur (Alp Pehlivan)
Gomis'li, Belhanda'lı, Mariano'lu, Feghouli'li bir Galatasaray'ın kenarda İgor Tudor olduğu zaman rakipler için tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Ama aynı kadrolu, saha kenarında Fatih Terim'li Galatasaray'ın rakipleri için çok daha büyük bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişi ile birlikte mutlaka saha içinde oynayanların performansı yükseleceği gibi kulübede biraz atıl vaziyette kalan Sinan, Eren, Selçuk, Yasin Rodrigues gibi oyuncuların performanslarında bir sıçrama yapacaktır. Terim'in gelişi ile Başkan önce seçimi kazanacak; eğer şampiyonluk gelirse de Galatasaray geleceğini kurtarmış olacak.
En büyük koz Fatih Hoca (Serkan Korkmaz)
Alternatifi olmayan başkan, alternatifi olmayan teknik direktöre gitti. Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönmesi, dünyada en normal görülmesi gereken hadiselerden biri. Tüm camia moral kazandı. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı vardı. Misal; Göztepe karşılaşması, üç ihtimalliydi, hatta "Göztepe kazanır" diyenler çoğunluktaydı. Şimdiyse; Galatasaray, Göztepe karşısında tam anlamıyla favori. Şampiyonluk yarışı için de aksini kimse söyleyemez. Galatasaray tarihinin en kritik sezonlarından birini yaşıyor. En büyük kozu; Fatih Terim
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