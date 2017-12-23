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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Usta isimlerden Terim yorumu

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    Usta isimlerden Terim yorumu

    Terim'in getirdiği psikolojik üstünlük... (Zeki Uzundurukan)
    Fatih Terim demek; başarı, kupa ve şampiyonluk demek... 4. Fatih Terim dönemi açıklanır açıklanmaz Galatasaray camiasında oluşan olumlu havaya bir bakın... Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'ın şampiyonluk şansı çok arttı. Diğer zirve adayları üzerinde oluşturacağı psikolojik etki de işin bir başka boyutu... Göztepe maçıyla birlikte Galatasaray'da beyaz bir sayfa açılacak. Ve en önemlisi Tudor ile derbi zaferlerine hasret kalan sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin ikinci yarısındaki derbilerde Fatih Terim farkını yaşayacaklar. Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor'a getirdiği başarılı havanın bir benzerini de Fatih Terim ile Galatasaray yaşayacaktır. Galatasaray, Terim'in gelişi ile birlikte şampiyonluk yarışında daha şimdiden diğer rakiplerinin bir adım önüne geçti...
    Usta isimlerden Terim yorumu


    Derbiler değişir (Levent Tüzemen)
    Galatasaray tarihinin en başarılı hocası Fatih Terim'in yeniden Florya'ya ayak basması taraftarları ve camiayı mutlu etti. Başkan olduğundan bu yana sportif başarıya aç olan Dursun Özbek bu sezon mutlak şampiyonluk yaşamak istiyor. Terim'in Milli Takım sonrası zorlu şartlarda görev kabul etmesi veya hala heyecanını koruyor olması zirve yarışı için büyük bir avantaj. Terim ile birlikte tribünler dolacak Galatasaray şampiyonluk kovalayacak. Ama esas konu şu; Fatih Terim ile Galatasaray iki yol üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı derbilerde ciddi bir üstünlük elde edilmişti. Son iki yıldır bu psikolojik üstünlük hızla eridi ve Galatasaray uzun süredir derbi kazanamaz hale geldi. Terim'in gelişi hem rakiplerin ele geçirdiği psikolojik üstünlüğe son verecektir hem de Tudor'u kolay yem olarak gören büyük kulüplerin teknik direktörleri, Terim'in baskısını fazlasıyla hissedecektir. Çünkü ikinci yarıdaki şampiyonluk yarışında saha içinden çok saha dışındaki psikolojik duellolar da etkili olacaktır.?
    Usta isimlerden Terim yorumu

    En doğru karar (Gürcan Bilgiç)
    Terim bugünkü pozisyonda verilecek en doğru karardır. Çünkü Tudor'un güveni diplerdeydi ve G.Saray taraftarı Terim isminde birleşmişti. Başka bir hoca ile yola devam etmek ilk kötü sonuçta daha büyük sıkıntılar oluştururdu. Fatih hocanın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Milli takımdan sonra kendisini gösterebilmesi ve Milli takımda yaşadıklarının telafisi açısından böyle bir çıkışa ihtiyacı vardı. Ancak Tudor'un gidişi; 'kendisi kötü takım iyi' şeklinde oldu. Dolayısıyla Fatih hoca iyi bir takıma geliyor izlenimi var. Elinde hiçbir mazeret yok. Fikstür avantajı da G.Saray'dan yana. Terim kazanmak zorunda. Ancak bir tereddütüm var; son dönemlerde yaşanan krizlerde Fatih hoca iyi bir yönetim göstermedi. Aysal ve Milli Takım'da oyuncularla yaşadıkları aklımızda duruyor. Krizdeki bir takımı son dönemlerde bu konuda dejenere olmuş teknik adamın G.Saray'ı doğru yönetip yönetemeyeceği benim için soru işareti.

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