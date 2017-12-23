Usta isimlerden Terim yorumu

En doğru karar (Gürcan Bilgiç)

Terim bugünkü pozisyonda verilecek en doğru karardır. Çünkü Tudor'un güveni diplerdeydi ve G.Saray taraftarı Terim isminde birleşmişti. Başka bir hoca ile yola devam etmek ilk kötü sonuçta daha büyük sıkıntılar oluştururdu. Fatih hocanın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Milli takımdan sonra kendisini gösterebilmesi ve Milli takımda yaşadıklarının telafisi açısından böyle bir çıkışa ihtiyacı vardı. Ancak Tudor'un gidişi; 'kendisi kötü takım iyi' şeklinde oldu. Dolayısıyla Fatih hoca iyi bir takıma geliyor izlenimi var. Elinde hiçbir mazeret yok. Fikstür avantajı da G.Saray'dan yana. Terim kazanmak zorunda. Ancak bir tereddütüm var; son dönemlerde yaşanan krizlerde Fatih hoca iyi bir yönetim göstermedi. Aysal ve Milli Takım'da oyuncularla yaşadıkları aklımızda duruyor. Krizdeki bir takımı son dönemlerde bu konuda dejenere olmuş teknik adamın G.Saray'ı doğru yönetip yönetemeyeceği benim için soru işareti.

