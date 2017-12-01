Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

TABİİ Kİ FAVORİ BEŞİKTAŞ - EROL KAYNAR

Türkiye'nin en iyi futbol oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. Derbilerin sonucunu kestirmek zor. Ancak Beşiktaş kendi saha ve seyirci avantajı ile sahaya favori çıkacak.Şayet Şenol Güneş hoca beraberliğe razı futbol değil galibiyete göre bir oyun tarzıyla sahaya çıkarsa Beşiktaş avantajını ikiye katlar. Çünkü Kartal topu rakip kaleye taşıyan, müthiş pas trafiği ile kazanmaya programlanmış bir oyun disiplinine sahip. Ancak beraberliği düşünüp bir gol bulup kazanayım düşüncesi Beşiktaş için tehlike arzeder. Çünkü Beşiktaş'ın ezberinde ve DNA'sında hep kazanmak var. G.Saray'ı küçümsemek gibi bir durumumuz yok. Onlara da saygı duyuyoruz. Süratli ve neticeyi değiştirebilecek oyuncuları var. Ancak Tudor çok tedirgin gelecektir bu maça. Nedeni de hiç derbi kazanmadığı için. Kontrolü biraz kaybetmiş havası var. Bunu basın toplantısında çok net gördük. Fair play ruhuna uygun, futbol adına doyurucu bir maç olsun tabii ki de Beşiktaş. Bu maçta Babel öne çıkar. Fırat Aydınus'la Beşiktaş'ın daha önce olan diyalogları malum. Ümit ederim ki bunları bir kenara bırakır. Kendisini konuşmayacağımız bir maç yönetir..