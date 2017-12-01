Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY derbisinin başlamasına artık saatler kala nefesler tutuldu, heyecan dorukta. Öyle ya iki taraf da hem ligin en favori takımları durumunda hem de bu karşılaşma yılın son derbisi olma özelliğini taşıyor. Derbi maçlar için sonuç kestirmek zordur; adı üstünde DERB İ... Fakat yine de FOTOMAÇ olarak futbol dünyasının usta kalemlerinin görüşlerine başvurup zorlu kapışmayı masaya yatırdık. Yazarlarımızın büyük çoğunluğu oyunu ev sahibi ekipten yana kullandı. Ancak Galatasaray'ın olası zaferi için de 'şaşırtmaz' yorumları yapıldı. İşte FOTOMAÇ yazarlarının sizin için derlediğimiz derbi tahminleri...
BERABERE BiTMEZ - ZEKİ UZUNDURUKAN
BEŞİKTAŞ için lig, Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kaldı. Ama kredisi de bitti siyah-beyazlıların. Kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı yenip, puan farkını 3'e indirmek için derbiye çıkacaklar. Galatasaray ise 6 puanlık farkı 9'a çıkarmayı hedefliyor. Tudor, derbide 3 puan için savaşacağız diyerek adeta öğrencilerinin beynini yıkıyor. Tudor, ilk derbisini kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor aynı zamanda. Beşiktaş'ın büyük maçları seven yıldızları derbide sahneye çıkarsa Beşiktaş kazanır. Ama Galatasaray kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Bu derbi berabere bitmez. Talisca ve Gomis derbide ön plana çıkar. Maçtan sonra skor kadar hakem Fırat Aydınus da konuşulur. Kırmızı kart ve penaltı düdüğünün çalınması da yüksek ihtimal.
ŞENOL GÜNEŞ TUDOR'DAN ÜSTÜN - TURGAY DEMİR
Beşiktaş'ın muhteşem bir seyircisi var ve Kara Kartal Vodafone Park'ta bu avantajı nı gerçekten iyi kullanıyor. Galatasaray'a göre ayakları yere daha sağlam basıyor Kartal'ın. Öne geçse de, geriye düşse de öz güvenle oynuyor. Galatasaray ise iki sıfır öndeyken bile taraftarına "bu maçı kesin kazanırız" rahatlığı veremiyor. Derbilerde, yani gerilimi yüksek maçlarda bu saydığım faktörler çok önemli. Kadro kaliteleri denk sayılır ama işler ters giderse yedek kulübesinden gelecek destek anlamında Beşiktaş çok önde. Teknik adamlara gelince bana göre Güneş, Tudor'dan birkaç gömlek üstün. Yani işin normali Beşiktaş'ın kazanmasıdır. Fırat Aydınus maça verilmesini beklediğim isimdi fakat ben bu arkadaşın hakemliğini hiçbir zaman beğenmedim. Yine eyyam yapma İhtimali var ve bu beni endişelendiriyor. Tempoya izin vermezse Beşiktaş'ın önünü kesebilir. Cesur bir maç yönetir, sık düdük çalmadan takımların tempolu oynamasına müsade ederse bir ilki başarır ve bizden de alkışı alır.
TARAFTAR FAKTÖRÜ - ÖMER ÜRÜNDÜL
Ben her zaman söylerim bütün dünyadaki derbilerde ev sahibi takım avantajlıdır. Bu maçta iki taraf da stres yüklü olacak. Ama baskının büyüğü Beşiktaş'ta olacak. Çünkü 6 puan geride olduğu için mutlak kazanma mecburiyeti var. Çok pozisyonlu bir maç olacağını düşünüyorum. Hem Muslera hem de Fabri bu maçın kaderini etkileyecek isimler olacak. Fırat Aydınus deneyimli bir hakem ama hakemler bizdeki dünyada benzeri olmayan baskı nedeniyle büyük takımlar ağırlıklı yönetim yapılıyor. Derbilerde ise kim kaybederse o taraf hakeme yükleniyor.
AVRUPA'DAKİ BEŞİKTAŞ YENER - SERKAN KORKMAZ
Bu derbiye dair değerlendirme yapabilmem için size dört takımdan bahsetmem lazım; 1- Avrupa'daki Beşiktaş, 2- Ligdeki Beşiktaş, 3- Evindeki G.Saray, 4- Deplasmandaki G.Saray... Avrupa'daki Beşiktaş diğer üç takımı yener, ligdeki Beşiktaş ise üçüne de yenilir. G.Saray'ın puan almasının tek yolu, kanattan da gelebilen defansif bir stratejiyle mümkün. Tudor'un bu şekilde oynayan bir takım kurgulaması -bencehayli sürpriz olur. Maçın en kritik adamları; Q7, Babel ve Tudor... Fırat Aydınus'u çok eleştirsem de; doğru seçim.
KIRMIZISIZ ZOR BİTER - GÜRKAN KUBİLAY
2014-15 sezonundan beri ilk defa 2 maç üstüste gol atamadı Beşiktaş. Ligin en çok kafa golü atan takımı olarak, yediği gollerin % 57'sini penaltı dahil duran toplardan yiyen G.Saray'ı, ya bu yolla veya savunmasına baskı yaparak zorlar. G.Saray ise,son çizgiden dışarı çıkaracağı top ve ortalarla gol arar. İkinci yarı daha pozisyonlu geçer, 30 üzeri faul ve bol duran top şansı ve golü olur. Gollü beraberlik en aklıma yatan skordur. Kırmızısız da zor biter.
BERABERLİK YÜKSEK İHTİMAL - LEVENT TÜZEMEN
Beşiktaş-Galatasaray derbsinin berabere biteceğine inanıyorum. Çünkü Galatasaray teknik direktörü Tudor dörtlü savunmaya dönecektir. Beşiktaş'a geniş alan bırakmayacak. Rodrigues ve Yasin ile kontratak golünü kovalayacaktır. Hakeme gelince,sezon başından beri Fırat Aydınus hatasız maç yönetiyor. Son haftalarda tüm hakemler içinde en iyisi seçiliyor. Tecrübesi ve formuyla derbiyi doğru yöneteceğine inanıyorum.
İBRE EV SAHİBİ LEHİNE - OKAN KOÇ
Bu derbi çok coşkulu ve keyifli geçecek. İyi futbol oynamasını seven iki takım karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde Beşiktaş her ne kadar favori görülse de bu tür derbilerin sonucu hiçbir zaman önceden belli olmaz. Kurt bir hoca ile deneyimsiz bir hoca karşı karşıya gelecek. Daha önceki derbilerden Tudor'un ders çıkarıp tecrübe kazandığını düşünüyorum. Beşiktaş saha ve seyirci avantajı ile bir adım önde. G.Saraylı futbolcular Vodafone Park'ta inanılmaz bir baskı görecekler. Temennim iyi olan, hak eden kazansın.Bu maçta Quaresma ile Talisca ön plana çıkacak. Talisca suskunluğunu bu derbide bozacaktır. Fırat Aydınus benim oynadığım birçok maçı yönetti. "Maçı ortada yöneteceğim" felsefesi ile hareket ederse dünya'da ilk 5 hekem arasında yer alır.
KARTAL AVANTAJLI - MERT AYDIN
Derbide favori olmaz derler. Bu kez Beşiktaş kazanamazsa, Avrupa fatihi, lige havlu atma tehlikesi yaşayacak. Bu nedenle ve seyirci avantajıyla Beşiktaş. Maçın kaderini olumlu ya da olumsuz etkileyecek isimler Q7, Talisca, Babel, Fernando ve Galatasaray'ın kanat savunması. Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı günler öncesinde belliydi. Kaderi de belli. Önce kaybeden linç edecek. Sonra kazanan altta kalmamak için linç edecek.
GÜNEŞ FARKI İLE BEŞİKTAŞ - ILGAZ ÇINAR
Bu derbi uluslararası maç oynama tecrübesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş performansı ve aynı zamanda da teknik direktörünün daha tecrübeli olması nedenleriyle Beşiktaş galibiyete daha yakın. İgor Tudor maça çok rahat çıkartmayacaktır. Tudor bütün kadronun dışında ters köşe yapıp defansın önündeki ve Gomis'in arkasındaki oyuncu grubunu Rodrigues, Belhanda, Fernando, Selçuk ve Ndiaye'den oluşturup Ndiaye'de Tolga Ciğerci görevini verirse maç G.Saray'a da dönebilir. Genel anlamda iki defans oyuncusu Pepe ile Maicon maçın yıldızı olmaya adaylar. Maça atanan hakem Fırat Aydınıs'u çok beğeniyorum. Oyunculara eğer çok fazla izahate girmez ve oyunu bu izahat için kesmezse çok iyi bir maç yöneteceğini düşünüyorum.
BEŞİKTAŞ KAYBETMEZ - ERTEM ŞENER
Beşiktaş'ın sezon başından bu yana ligde ciddiye aldığı ve alacağı en önemli karşılaşma olacak. Beşiktaş, G.Saray'a Şampiyonlar Ligi maçına çıkacakmışcasına hazırlanıyor. Beşiktaş maç seçiyor bu sezon. Evet. G.Saray'ı bir Devler Ligi temsilcisi gibi görüyor. Bu sebeple Beşiktaş seçtiği maçı kaybetmez! G.Saray da bu havada. Güneş derbilerde yaşadığı anormal stresten uzak durmalı, rahat olmalı. Tudor böyle havaları sever! Psikolojik olarak Beşiktaş kenar yönetimiyle, Beşiktaşlı oyuncularla ve hatta Beşiktaş taraftarı ile uğraşacak. Doğal olarak! Güneş ile Tudor arasında polemikler yaşanacak. Stresi üzerinde en az taşıyan teknik adam maça ve oyuncularına daha hakim olacak.
BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR - GÜRCAN BİLGİÇ
Derbinin favorisi Beşiktaş. Beraberliğin bile iyi olmadığı bir maça çıkıyor. Fakat açık verdiğinde bunu değerlendirecek bir takım var karşısında. Dengeleri iyi kullanırsa kazanmaya yakın takım Galatasaray. Fernando ve Rodrigues ile Queresma ve Gökhan Gönül kritik oyuncular. Firat Aydınus bu maç için doğru seçim. En formda dönemini yaşıyor.
KARTAL İÇİN KIRILMA MAÇI - ALP PEHLİVAN
Beşiktaş galibiyete daha yakın. Çünkü Şampiyonlar Ligi guruplardan çıktığı bir dönemde artık konsantrasyonunu lige verdi. Bu 90 dakika Beşiktaş için krılma maçı olacak. Ve Beşiktaş'ın kazanıp şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından biri olduğunu gösterecektir. Bir kaç haftadır sorgulanan Talisca forma giyerse öne çıkacağını düşünüyorum. Aksi takdirde Quaresma kilit oyuncu olacaktır. 15 gün önceden tüm kamuoyunun ortak kararı Fırat Aydınus'tu. Birçok kişi "Ben demiştim" dedi. Öyleyse Fırat hoca Türkiye'nin en başarılı hakemlerinden biri. Bu maçı da çok iyi yöneteceğini düşünüyorum.
TABİİ Kİ FAVORİ BEŞİKTAŞ - EROL KAYNAR
Türkiye'nin en iyi futbol oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. Derbilerin sonucunu kestirmek zor. Ancak Beşiktaş kendi saha ve seyirci avantajı ile sahaya favori çıkacak.Şayet Şenol Güneş hoca beraberliğe razı futbol değil galibiyete göre bir oyun tarzıyla sahaya çıkarsa Beşiktaş avantajını ikiye katlar. Çünkü Kartal topu rakip kaleye taşıyan, müthiş pas trafiği ile kazanmaya programlanmış bir oyun disiplinine sahip. Ancak beraberliği düşünüp bir gol bulup kazanayım düşüncesi Beşiktaş için tehlike arzeder. Çünkü Beşiktaş'ın ezberinde ve DNA'sında hep kazanmak var. G.Saray'ı küçümsemek gibi bir durumumuz yok. Onlara da saygı duyuyoruz. Süratli ve neticeyi değiştirebilecek oyuncuları var. Ancak Tudor çok tedirgin gelecektir bu maça. Nedeni de hiç derbi kazanmadığı için. Kontrolü biraz kaybetmiş havası var. Bunu basın toplantısında çok net gördük. Fair play ruhuna uygun, futbol adına doyurucu bir maç olsun tabii ki de Beşiktaş. Bu maçta Babel öne çıkar. Fırat Aydınus'la Beşiktaş'ın daha önce olan diyalogları malum. Ümit ederim ki bunları bir kenara bırakır. Kendisini konuşmayacağımız bir maç yönetir..
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