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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

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    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

    BERABERE BiTMEZ - ZEKİ UZUNDURUKAN
    BEŞİKTAŞ için lig, Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kaldı. Ama kredisi de bitti siyah-beyazlıların. Kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı yenip, puan farkını 3'e indirmek için derbiye çıkacaklar. Galatasaray ise 6 puanlık farkı 9'a çıkarmayı hedefliyor. Tudor, derbide 3 puan için savaşacağız diyerek adeta öğrencilerinin beynini yıkıyor. Tudor, ilk derbisini kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor aynı zamanda. Beşiktaş'ın büyük maçları seven yıldızları derbide sahneye çıkarsa Beşiktaş kazanır. Ama Galatasaray kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Bu derbi berabere bitmez. Talisca ve Gomis derbide ön plana çıkar. Maçtan sonra skor kadar hakem Fırat Aydınus da konuşulur. Kırmızı kart ve penaltı düdüğünün çalınması da yüksek ihtimal.
    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

    ŞENOL GÜNEŞ TUDOR'DAN ÜSTÜN - TURGAY DEMİR
    Beşiktaş'ın muhteşem bir seyircisi var ve Kara Kartal Vodafone Park'ta bu avantajı nı gerçekten iyi kullanıyor. Galatasaray'a göre ayakları yere daha sağlam basıyor Kartal'ın. Öne geçse de, geriye düşse de öz güvenle oynuyor. Galatasaray ise iki sıfır öndeyken bile taraftarına "bu maçı kesin kazanırız" rahatlığı veremiyor. Derbilerde, yani gerilimi yüksek maçlarda bu saydığım faktörler çok önemli. Kadro kaliteleri denk sayılır ama işler ters giderse yedek kulübesinden gelecek destek anlamında Beşiktaş çok önde. Teknik adamlara gelince bana göre Güneş, Tudor'dan birkaç gömlek üstün. Yani işin normali Beşiktaş'ın kazanmasıdır. Fırat Aydınus maça verilmesini beklediğim isimdi fakat ben bu arkadaşın hakemliğini hiçbir zaman beğenmedim. Yine eyyam yapma İhtimali var ve bu beni endişelendiriyor. Tempoya izin vermezse Beşiktaş'ın önünü kesebilir. Cesur bir maç yönetir, sık düdük çalmadan takımların tempolu oynamasına müsade ederse bir ilki başarır ve bizden de alkışı alır.
    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

    İBRE EV SAHİBİ LEHİNE - OKAN KOÇ
    Bu derbi çok coşkulu ve keyifli geçecek. İyi futbol oynamasını seven iki takım karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde Beşiktaş her ne kadar favori görülse de bu tür derbilerin sonucu hiçbir zaman önceden belli olmaz. Kurt bir hoca ile deneyimsiz bir hoca karşı karşıya gelecek. Daha önceki derbilerden Tudor'un ders çıkarıp tecrübe kazandığını düşünüyorum. Beşiktaş saha ve seyirci avantajı ile bir adım önde. G.Saraylı futbolcular Vodafone Park'ta inanılmaz bir baskı görecekler. Temennim iyi olan, hak eden kazansın.Bu maçta Quaresma ile Talisca ön plana çıkacak. Talisca suskunluğunu bu derbide bozacaktır. Fırat Aydınus benim oynadığım birçok maçı yönetti. "Maçı ortada yöneteceğim" felsefesi ile hareket ederse dünya'da ilk 5 hekem arasında yer alır.
    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

    GÜNEŞ FARKI İLE BEŞİKTAŞ - ILGAZ ÇINAR
    Bu derbi uluslararası maç oynama tecrübesi, Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş performansı ve aynı zamanda da teknik direktörünün daha tecrübeli olması nedenleriyle Beşiktaş galibiyete daha yakın. İgor Tudor maça çok rahat çıkartmayacaktır. Tudor bütün kadronun dışında ters köşe yapıp defansın önündeki ve Gomis'in arkasındaki oyuncu grubunu Rodrigues, Belhanda, Fernando, Selçuk ve Ndiaye'den oluşturup Ndiaye'de Tolga Ciğerci görevini verirse maç G.Saray'a da dönebilir. Genel anlamda iki defans oyuncusu Pepe ile Maicon maçın yıldızı olmaya adaylar. Maça atanan hakem Fırat Aydınıs'u çok beğeniyorum. Oyunculara eğer çok fazla izahate girmez ve oyunu bu izahat için kesmezse çok iyi bir maç yöneteceğini düşünüyorum.
    Usta isimlerden Beşiktaş-Galatasaray derbi yorumu

    TABİİ Kİ FAVORİ BEŞİKTAŞ - EROL KAYNAR
    Türkiye'nin en iyi futbol oynayan iki takımı karşı karşıya gelecek. Derbilerin sonucunu kestirmek zor. Ancak Beşiktaş kendi saha ve seyirci avantajı ile sahaya favori çıkacak.Şayet Şenol Güneş hoca beraberliğe razı futbol değil galibiyete göre bir oyun tarzıyla sahaya çıkarsa Beşiktaş avantajını ikiye katlar. Çünkü Kartal topu rakip kaleye taşıyan, müthiş pas trafiği ile kazanmaya programlanmış bir oyun disiplinine sahip. Ancak beraberliği düşünüp bir gol bulup kazanayım düşüncesi Beşiktaş için tehlike arzeder. Çünkü Beşiktaş'ın ezberinde ve DNA'sında hep kazanmak var. G.Saray'ı küçümsemek gibi bir durumumuz yok. Onlara da saygı duyuyoruz. Süratli ve neticeyi değiştirebilecek oyuncuları var. Ancak Tudor çok tedirgin gelecektir bu maça. Nedeni de hiç derbi kazanmadığı için. Kontrolü biraz kaybetmiş havası var. Bunu basın toplantısında çok net gördük. Fair play ruhuna uygun, futbol adına doyurucu bir maç olsun tabii ki de Beşiktaş. Bu maçta Babel öne çıkar. Fırat Aydınus'la Beşiktaş'ın daha önce olan diyalogları malum. Ümit ederim ki bunları bir kenara bırakır. Kendisini konuşmayacağımız bir maç yönetir..

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