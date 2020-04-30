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Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi FourFourTwo, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. 100 teknik direktörün yer aldığı listenin 1'inci sırasında ise Manchester United'ın hocası Alex Ferguson yer aldı. Listede ayrıca Fatih Terim'e de yer verildi. İşte o liste...

30 Nisan 2020 Perşembe 19:18 Güncelleme: 30.04.2020 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





