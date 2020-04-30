Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi FourFourTwo, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. 100 teknik direktörün yer aldığı listenin 1'inci sırasında ise Manchester United'ın hocası Alex Ferguson yer aldı. Listede ayrıca Fatih Terim'e de yer verildi. İşte o liste...
30 Nisan 2020 Perşembe 19:18 Güncelleme: 30.04.2020 19:36
Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.

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Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.

Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA

Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.

Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

İşte sıralamadaki bazı isimler:

1-Alex Ferguson

Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...

2-Rinus Michels

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