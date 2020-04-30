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Tüm zamanların en iyi teknik direktörlerini açıkladılar! Fatih Terim...
İngiltere'nin en çok satan spor dergisi FourFourTwo, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. 100 teknik direktörün yer aldığı listenin 1'inci sırasında ise Manchester United'ın hocası Alex Ferguson yer aldı. Listede ayrıca Fatih Terim'e de yer verildi. İşte o liste...
30 Nisan 2020 Perşembe 19:18
Güncelleme: 30.04.2020 19:36
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İngiltere'nin en çok satan spor dergisi olan FourFourTwo, teknik direktörlerle ilgili bir liste hazırladı.
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Dergiye göre dünyanın en iyi menajeri, Manchester United'ın efsane hocası Alex Ferguson.
GUARDİOLA 5. MOURİNHO 12. SIRADA
Listede Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola listede 5'inci sırada, Tottenham teknik direktörü 12'inci sırada yer aldı.