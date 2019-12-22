Tugay Kerimoğlu bombaladı! 'Falcao varken...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Haberler Galeri Tugay Kerimoğlu bombaladı! "Falcao varken..."

Tugay Kerimoğlu bombaladı! "Falcao varken..."

Süper Lig 16. haftasında Göztepe, güçlü rakibi Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Göztepe yenilgisinin ardından beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından olan Kerimoğlu, sarı kırmızılıların Göztepe karşısında sergilediği oyunu masaya yatırdı.

22 Aralık 2019 Pazar 10:04 Güncelleme: 22.12.2019 10:06
Tugay Kerimoğlu bombaladı! Falcao varken...

İşte Kerimoğlu'nun maçın ardından dikkat çeken Galarasaray sözleri...

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Tugay Kerimoğlu bombaladı! Falcao varken...

"Hazır olan bir Falcao'nun ceza alanı içinde olması lazım. Falcao fiziksel anlamda kuvvetli ve hazır olsa, ceza alanı içinde olacak ilk oyuncu Falcao."

Tugay Kerimoğlu bombaladı! Falcao varken...

"Galatasaray'da topu kazanır dediğimiz bir oyuncu karakteri yok. Selçuk desen, alma şansı yok, Seri zaten yok, Nzonzi yok, Lemina da sakat."

Tugay Kerimoğlu bombaladı! Falcao varken...

"Belhanda'dan mücadele etmesini isteyebilir miyim, öyle bir özelliği olsa isteme şansım vardır ama oyun içinde Belhanda da yok."

Tugay Kerimoğlu bombaladı! Falcao varken...

"ÖMER YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA..."

"Ömer kendi çabası, yetenekleri doğrultusunda bazı şeyleri yapmaya çalışan bir görüntüde."

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