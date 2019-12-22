Tugay Kerimoğlu bombaladı! "Falcao varken..."

Süper Lig 16. haftasında Göztepe, güçlü rakibi Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup etmeyi başardı. Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Göztepe yenilgisinin ardından beIN Sports ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda Galatasaray'ın eski oyuncularından olan Kerimoğlu, sarı kırmızılıların Göztepe karşısında sergilediği oyunu masaya yatırdı.
22 Aralık 2019 Pazar 10:04
Güncelleme: 22.12.2019 10:06
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İşte Kerimoğlu'nun maçın ardından dikkat çeken Galarasaray sözleri...
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"Hazır olan bir Falcao'nun ceza alanı içinde olması lazım. Falcao fiziksel anlamda kuvvetli ve hazır olsa, ceza alanı içinde olacak ilk oyuncu Falcao."
"Galatasaray'da topu kazanır dediğimiz bir oyuncu karakteri yok. Selçuk desen, alma şansı yok, Seri zaten yok, Nzonzi yok, Lemina da sakat."
"Belhanda'dan mücadele etmesini isteyebilir miyim, öyle bir özelliği olsa isteme şansım vardır ama oyun içinde Belhanda da yok."
"ÖMER YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA..."
"Ömer kendi çabası, yetenekleri doğrultusunda bazı şeyleri yapmaya çalışan bir görüntüde."