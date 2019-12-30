Transferde işler karıştı! Fatih Terim'den flaş Diagne kararı

Galatasaray'da Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ocak ayında büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken, sezonun ikinci yarısına yeni bir kadro yapılanmasıyla girmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda takımdan gidecek isimlere karar veren sarı-kırmızılılarda, kadrosuna katacağı futbolcuları da büyük ölçüde belirledi. Andone'nin yaşadığı sakatlık sonrası elinde Adem Büyük ve Falcao kalan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geri döneceği iddia edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Senegalli futbolcuyla ilgili son kararını yönetime iletti.

30 Aralık 2019 Pazartesi 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





