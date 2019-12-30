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Transferde işler karıştı! Fatih Terim'den flaş Diagne kararı
Galatasaray'da Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar ocak ayında büyük bir değişime gitmeye hazırlanırken, sezonun ikinci yarısına yeni bir kadro yapılanmasıyla girmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda takımdan gidecek isimlere karar veren sarı-kırmızılılarda, kadrosuna katacağı futbolcuları da büyük ölçüde belirledi. Andone'nin yaşadığı sakatlık sonrası elinde Adem Büyük ve Falcao kalan Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin geri döneceği iddia edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Senegalli futbolcuyla ilgili son kararını yönetime iletti.
30 Aralık 2019 Pazartesi 22:25
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Süper Lig'de ocak ayını en hareketli geçirecek takımlardan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Sezonun ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne erken havlu atan sarı-kırmızılı takımda istenilen performans bir türlü sergilenememişti.
Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, radikal kararlar alınacağının sinyalini vermişti.
Ocak ayında büyük bir değişim yaşayacak olan Galatasaray'da Saracchi, Onyekuru, Sekidika ve Arda Turan transferlerinde anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de büyük ölçüde belli olurken MbayeDiagne belirsizliği sürüyordu.