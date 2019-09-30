Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Paris Saint-Germain'de takım kaptanı Thiago Silva, kulübün resmi internet sitesine maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte dikkat edilmesi gereken ismi söyledi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Eylül 2019 Pazartesi 15:05
Güncelleme: 30.09.2019 15:05
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada takımlar ikinci maçları için geri sayıma geçti.
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Organizasyondaki temsilcimiz Galatasaray da ilk maçında Real Madrid'i farklı mağlup eden Paris Saint-Germain'i konuk edecek.
Bu maç öncesi Paris ekibinin kaptanı Thiago Silva mücadeleyi kulübün resmi internet sitesine değerlendirdi.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao'nun kendileri için tehdit oluşturabileceğini söyleyerek şunları dile getirdi:
"Falcao öngörülemez bir futbolcu. Çok kaliteli bir isim. Dikkatli olmalıyız. Aslında yalnızca ona karşı değil tüm ekibe karşı dikkat etmeliyiz. Galatasaray evindeki maçlarda çok iyi oynuyor. Futbolcularının çoğu tecrübeli ve büyük kulüplerde oynamış isimler."