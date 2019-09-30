Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Paris Saint-Germain'de takım kaptanı Thiago Silva, kulübün resmi internet sitesine maçla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu sarı-kırmızılı kulüpte dikkat edilmesi gereken ismi söyledi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:05 Güncelleme: 30.09.2019 15:05
Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada takımlar ikinci maçları için geri sayıma geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Organizasyondaki temsilcimiz Galatasaray da ilk maçında Real Madrid'i farklı mağlup eden Paris Saint-Germain'i konuk edecek.

Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Bu maç öncesi Paris ekibinin kaptanı Thiago Silva mücadeleyi kulübün resmi internet sitesine değerlendirdi.

Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao'nun kendileri için tehdit oluşturabileceğini söyleyerek şunları dile getirdi:

Thiago Silva'dan Galatasaray maçı öncesi flaş açıklama!

"Falcao öngörülemez bir futbolcu. Çok kaliteli bir isim. Dikkatli olmalıyız. Aslında yalnızca ona karşı değil tüm ekibe karşı dikkat etmeliyiz. Galatasaray evindeki maçlarda çok iyi oynuyor. Futbolcularının çoğu tecrübeli ve büyük kulüplerde oynamış isimler."

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN