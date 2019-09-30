"Falcao öngörülemez bir futbolcu. Çok kaliteli bir isim. Dikkatli olmalıyız. Aslında yalnızca ona karşı değil tüm ekibe karşı dikkat etmeliyiz. Galatasaray evindeki maçlarda çok iyi oynuyor. Futbolcularının çoğu tecrübeli ve büyük kulüplerde oynamış isimler."