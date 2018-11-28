TFFnin Fatih Terime ödeyeceği tazminatta yeni karar!

Ayrıca, takip konusu olan 12 milyon 950 bin lira üzerinden takdiren yüzde 60 oranında indirim yapılarak tespit edilen 5 milyon 180 bin lira asıl alacaklı takibin devamına, takibe konu 120 bin 866 liralık işlemiş faiz alacağının ise reddine hükmedildi.