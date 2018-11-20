Terimin transfer kriterleri! - Galeri - Fotomaç
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Terim'in transfer kriterleri!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray yönetimine transfer önceliklerini bildirdi.
    20 Kasım 2018 Salı, 23:43:37 Güncelleme: 07:40:42
    Terimin transfer kriterleri!

    Forvet transferinin zorunlu olduğu Galatasaray'da isim bolluğu yaşanıyor.

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    Terimin transfer kriterleri!

    Ancak kimin alınacağından çok, kimin transfer edilebileceği önem taşıyor.

    Terimin transfer kriterleri!

    Terim'in istediği oyunculara imza attırılması, özellikle maliyet açısından imkansız hale geldi.

    Terimin transfer kriterleri!

    Bu nedenle tecrübeli hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede 4 kriter belirlediği öğrenildi.

    Terimin transfer kriterleri!

    İŞTE O KRİTERLER

    1- Kiralık olacak ama kiralama bedeli ödenmeyecek.

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