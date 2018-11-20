Terimin transfer kriterleri! - Galeri - Fotomaç
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Terim'in transfer kriterleri!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray yönetimine transfer önceliklerini bildirdi.
20 Kasım 2018 Salı, 23:43:37
Güncelleme: 07:40:42
Forvet transferinin zorunlu olduğu Galatasaray'da isim bolluğu yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak kimin alınacağından çok, kimin transfer edilebileceği önem taşıyor.
Terim'in istediği oyunculara imza attırılması, özellikle maliyet açısından imkansız hale geldi.
Bu nedenle tecrübeli hocanın, yönetimle yaptığı görüşmede 4 kriter belirlediği öğrenildi.
İŞTE O KRİTERLER
1- Kiralık olacak ama kiralama bedeli ödenmeyecek.