Galatasaray'da Fatih Terim'in, Villarreal'de şans bulamayan Funes Mori'yi istediği öğrenildi. Bu sezon forma şansı bulamayan Arjantinli yıldız ile görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
21 Ocak 2020 Salı 07:31
Güncelleme: 21.01.2020 07:31
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Galatasaray'da stoper arayışları bir süredir hız kazanmıştı. Luyindama'nın uzun süreli sakatlığından sonra mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar birçok ismi listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim'in Funes Mori isminde ısrarcı olduğu öğrenildi.
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Fatih Terim, Galatasaray'a gelmek yerine CeltaVigo'yu seçen JeissonMurillo'ya, Denizlispor maçından sonra, "Stoper alabilirdik, kendisi vazgeçti, alamadık" diye sitem etti. Ancak stoper transferinden vazgeçmediklerini "Uğraşıyoruz" sözleriyle yineledi.
Tecrübeli teknik adam, "Yine genç oyuncular" diyerek Mert Çetin, Eray Cömert ve Ertuğrul Ersoy'u işaret etti. Fatih Terim ayrıca "Tecrübeli oyuncular alabilirsek, alacağız" ifadesini de kullandı.
SONA YAKLAŞILDI Busözler merak yaratırken Terim'in stoper listesinde sürpriz bir oyuncu olduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre başarılı teknik adamın aklındaki tecrübeli stoperinVillarreal'de forma giyen RamiroFunes Mori olduğu iddia edildi. Son 3 maçta hiç forma şansı bulamayan Arjantinli oyuncu konusunda ciddi anlamda aşama kaydedildiği iddia edildi. Sol stoperin yanında sol bek ve ön liberoda oynayan Funes Mori bu sezon sadece 91 dakika forma şansı bulabildi.
91 DAKIKA FORMA GİYDİ 1 Temmuz 2018 yılında 9 milyon euro'ya Everton'dan Villarreal'e transfer oldu. İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncu bu sezon 3 maçta 91 dakika şans bulabildi. Galatasaray'ın 28 yaşındaki Mori'yi 1.5 yıllığına kiralamak istediği ifade edildi.