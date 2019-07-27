Terim'den transfer göndermesi! ''Akşam biri geliyor''
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol bölgesine bağlı Seefeld kasabasında son antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılarda ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak da transferi izledi. Neşeli görüntülerin yaşandığı idmanda teknik direktör Fatih Terim'den transfer göndermesi geldi.
27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:41
Güncelleme: 27.07.2019 20:41
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
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Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, ikişerli olarak kafalarının arasında top taşıdı, ardından el ele tutuşarak top sürdü.
Bu sırada futbolcular arasındaki yarışma ve rekabet renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı kazanan sarı-kırmızılı oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Daha sonra 3 grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Fransa'nın Bordeaux takımıyla yapacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.