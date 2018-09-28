Terimden flaş karar: Deplasman kampı! - Galeri - Fotomaç
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Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
Fatih Terim, deplasmanda yapılan puan kayıplarına çözüm bulmak istiyor
28 Eylül 2018 Cuma, 11:06:43
Güncelleme: 11:07:56
Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için her türlü ayrıntıya dikkat etmeyi sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
Milliyet' te yer alan habere göre Galatasaray, deplasman kayıplarına çözüm bulmak için Fatih Terim'in önerisiyle "deplasman kampı" yapmaya karar verdi.
Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
Bu doğrultuda Çarşmaba günü Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacak sarı kırmızılılar maçtan hemen sonra İstanbul'a uğramadan Antalya'ya geçecek.
Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
Oyuncuların motivasyonu ve havaya alışmaları açısından olumlu bulunan bu karar önümüzdeki haftalarda da uygulanmaya devam edecek.
Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!