Terimden flaş karar: Deplasman kampı! - Galeri - Fotomaç
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!

    Fatih Terim, deplasmanda yapılan puan kayıplarına çözüm bulmak istiyor
    28 Eylül 2018 Cuma, 11:06:43 Güncelleme: 11:07:56
    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
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    • 5
    Terimden flaş karar: Deplasman kampı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmek için her türlü ayrıntıya dikkat etmeyi sürdürüyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
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    • 5
    Terimden flaş karar: Deplasman kampı!

    Milliyet' te yer alan habere göre Galatasaray, deplasman kayıplarına çözüm bulmak için Fatih Terim'in önerisiyle "deplasman kampı" yapmaya karar verdi.

    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
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    Terimden flaş karar: Deplasman kampı!

    Bu doğrultuda Çarşmaba günü Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacak sarı kırmızılılar maçtan hemen sonra İstanbul'a uğramadan Antalya'ya geçecek.

    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
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    Terimden flaş karar: Deplasman kampı!

    Oyuncuların motivasyonu ve havaya alışmaları açısından olumlu bulunan bu karar önümüzdeki haftalarda da uygulanmaya devam edecek.

    Terim'den flaş karar: Deplasman kampı!
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    Terimden flaş karar: Deplasman kampı!
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