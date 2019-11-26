Terim sevindi sosyal medya coştu! 'Allahu Ekber' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Terim sevindi sosyal medya coştu! "Allahu Ekber"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı. Karşılaşmaya etkili ve istekli başlayan sarı kırmızılı ekipte Adem Büyük'ün 11. dakikada attığı gol sonrası Fatih Terim'in ellerini sıkarak havaya kaldırıp 'Allahu Ekber" diye bağırarak yaşadığı sevinç sosyal medyada trend topic oldu. İşte sosyal medyada Fatih Terim'in sevincine taraftarların tepkisi...
26 Kasım 2019 Salı 21:55 Güncelleme: 26.11.2019 22:17
Terim sevindi sosyal medya coştu! Allahu Ekber

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge'u ağırlıyor.

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Terim sevindi sosyal medya coştu! Allahu Ekber

Karşılaşmanın 11. dakikasında sarı-kırmızılılar Adem Büyük'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Terim sevindi sosyal medya coştu! Allahu Ekber

Gol sonrası teknik direktör Fatih Terim'in yaşadığı sevinç ise dikkatlerden kaçmadı.

Terim sevindi sosyal medya coştu! Allahu Ekber

Adem'in golü sonrası Terim, "Allahu Ekber" diye bağırırken, yaşadığı sevinç sosyal medyada viral oldu.

Terim sevindi sosyal medya coştu! Allahu Ekber

İŞTE SOSYAL MEDYADA FATİH TERİM TEPKİLERİ

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