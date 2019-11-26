Terim sevindi sosyal medya coştu! "Allahu Ekber"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı. Karşılaşmaya etkili ve istekli başlayan sarı kırmızılı ekipte Adem Büyük'ün 11. dakikada attığı gol sonrası Fatih Terim'in ellerini sıkarak havaya kaldırıp 'Allahu Ekber" diye bağırarak yaşadığı sevinç sosyal medyada trend topic oldu. İşte sosyal medyada Fatih Terim'in sevincine taraftarların tepkisi...

26 Kasım 2019 Salı 21:55 Güncelleme: 26.11.2019 22:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





