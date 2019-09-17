Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi. Fatih Terim tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Kırmızılılarda Belhanda, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adam, bu zorlu karşılaşma öncesi taktik planını 3 madde üzerinde oluşturdu. İşte Galatasaray'ın Brugge'ü yıkma planı...