Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi. Fatih Terim tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Kırmızılılarda Belhanda, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adam, bu zorlu karşılaşma öncesi taktik planını 3 madde üzerinde oluşturdu. İşte Galatasaray'ın Brugge'ü yıkma planı...

17 Eylül 2019 Salı 10:55
Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da galibiyete kilitlendi.

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Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Sarı-Kırmızılıar A Grubunun en zayıf halkası olarak görülen Belçika ekibini yenerek, avantaj sağlamanın peşinde...

Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Teknik direktör Fatih Terim rakibi futbolcularına ezberlettirirken üç önemli konu üzerinde durdu.

Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

Tecrübeli hoca ilk olarak oyunun kontrol edilmesini istiyor.

Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı

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Belhanda'nın yokluğunda ilk kez birlikte oynayacak olan Nzonzi, Lemina ve Seri bu görevi üstlenecek.

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