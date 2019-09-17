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Terim Brugge'ü böyle bitirecek! İşte G.Saray'ın yıkım planı
Galatasaray'da tüm gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Club Brugge maçına çevrildi. Fatih Terim tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Kırmızılılarda Belhanda, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli teknik adam, bu zorlu karşılaşma öncesi taktik planını 3 madde üzerinde oluşturdu. İşte Galatasaray'ın Brugge'ü yıkma planı...
17 Eylül 2019 Salı 10:55
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Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da galibiyete kilitlendi.
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Sarı-Kırmızılıar A Grubunun en zayıf halkası olarak görülen Belçika ekibini yenerek, avantaj sağlamanın peşinde...
Teknik direktör Fatih Terim rakibi futbolcularına ezberlettirirken üç önemli konu üzerinde durdu.
Tecrübeli hoca ilk olarak oyunun kontrol edilmesini istiyor.
BASİT TOP KAYIPLARI YASAK! Belhanda'nın yokluğunda ilk kez birlikte oynayacak olan Nzonzi, Lemina ve Seri bu görevi üstlenecek.