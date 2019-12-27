Tecrübeli teknik adamdan flaş sözler: Galatasaray'ın şampiyon olması zor!

"GÖZTEPE'NİN AVRUPA ŞANSI VAR"

-Göztepe, Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yendi, içerde de Fener'i çelmeledi, G.Saray'ı yendi. Avrupa'dan söz ediliyor, sizce bu sezon hedefi ne olur?

Anımsarsınız belki, ligin 4. haftasında Göztepe düşmeye aday takımlar arasında sayılırken ben Yeni Asır'a, sarı-kırmızılıların kesinlikle tehlike yaşamayacağını, iyi organize edilirse Avrupa Kupaları şansı yaratabileceğini söylemiştim. Zaman beni haklı çıkardı. Tüm oyuncular kaleci Beto'sundan Jerome'a kadar giydiği formanın hakkını veriyor. Başakşehir'den gelen Soner ile Napoleoni'den de büyük randıman aldılar. Alpaslan defans ve orta sahanın sigortası. Serdar ve Halil de büyük form yakaladılar. Yine söylüyorum Göztepe'nin yeni stadında bu müthiş taraftarıyla tarihi geriye çevirme, Avrupa şansı var.