Süper Lig'in 2 yıldızı Galatasaray'a! Ön protokol imzaları atıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine 2 yıldız futbolcu ile ön protokol anlaşması imzaladı. İşte Galatasaray'ı ocakta bekleyen gelişmeler ve transfer raporu...

30 Aralık 2019 Pazartesi 21:03 Güncelleme: 30.12.2019 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





