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Süper Lig'de tarihi transfer operasyonu! Bombalar patlıyor...
Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer dedikoduları da ortaya atılmaya başladı. Sezonun ilk yarısı neredeyse geride kalırken Süper Lig ekipleri sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başladılar. Devre arasında en hareketli dönemi ise Galatasaray yaşayacak gibi görünüyor. Devre arasında Fatih Terim'in istediği yıldızları takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı yıkan bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in çılgın planı ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
27 Aralık 2019 Cuma 22:01
Güncelleme: 27.12.2019 22:11
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Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala transfer çalışmaları da hız kazandı.
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Süper Lig ekipleri sezon sonunda mutlu sona uılaşabilmek için devre arasında takımlarını güçlendirmek için belirledikleri isimleri kadrosuna katacak.
Devre arasında en büyük hareketlilik ise Galatasaray'da yaşanacak gibi duruyor.
Son yaptığı açıklamalarda ocak ayını işaret eden Fatih Terim, belirlediği yıldızların takıma kazandırılması gerektiğini yönetime iletti.
Ayrıca Terim takımda istemediği futbolcuları da belirlemişti.