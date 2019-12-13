Steven Nzonzi bu sezon ne yaptı? Süper Lig'de yalnızca 1 kez...

Çalkantılı bir sezon geçiren ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan Galatasaray'da ilk fatura Steven Nzonzi'ye kesildi. Fransız oyuncu, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Peki Steven Nzonzi bu sezon ne yaptı? İşte istatistikleri...

13 Aralık 2019 Cuma 20:05 Güncelleme: 13.12.2019 20:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





