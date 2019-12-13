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Steven Nzonzi bu sezon ne yaptı? Süper Lig'de yalnızca 1 kez...
Çalkantılı bir sezon geçiren ve son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olan Galatasaray'da ilk fatura Steven Nzonzi'ye kesildi. Fransız oyuncu, antrenmanda gerçekleştirdiği disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Peki Steven Nzonzi bu sezon ne yaptı? İşte istatistikleri...
13 Aralık 2019 Cuma 20:05
Güncelleme: 13.12.2019 20:10
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Son iki yılın şampiyonu Galatasaray'da bu sezon sular durulmuyor.
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Ligde kötü bir grafik çizmesine rağmen Alanyaspor galibiyetiyle zirve yarışına tutunan sarı-kırmızılı ekip, son olarak PSG ile karşılaşmıştı.
Avrupa Ligi'ne gidebilmek için tamam-devam maçına çıkan Cimbom, sahadan 5-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.
Takımdaki isteksiz ve ruhsuz görüntü nedeniyle yalnızca taraftarlar değil, teknik direktör Fatih Terim sitem ediyordu.
İLK FATURA NZONZI'YE
Alınan kötü sonuçlar sonrası ilk fatura Steven Nzonzi'ye kesildi.