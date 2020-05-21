Son dakika: Ve duyurdular! 'Balotelli Galatasaray'a çok yakın...'

Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündem forvet transferi... Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddiaları, Diagne ile yaşanan problemler, Andone ile sezon sonu yolların ayrılması kararı sonrası golcü arayışlarına hız veren Aslan için gündemde taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim var. Mario Balotelli... Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Balotelli'nin Galatasaray'a oldukça yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...