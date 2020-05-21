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Son dakika: Ve duyurdular! 'Balotelli Galatasaray'a çok yakın...'
Transferde oldukça hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündem forvet transferi... Radamel Falcao'nun takımdan ayrılacağı iddiaları, Diagne ile yaşanan problemler, Andone ile sezon sonu yolların ayrılması kararı sonrası golcü arayışlarına hız veren Aslan için gündemde taraftarı oldukça heyecanlandıran bir isim var. Mario Balotelli... Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Balotelli'nin Galatasaray'a oldukça yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
21 Mayıs 2020 Perşembe 13:02
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Dünyayı etkileyen yeni tip corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
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Gelecek yıl da şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmayı hedefleyen Aslan'ın öncelikli hedeflerinden biriyse golcü transferi...
Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Cimbom'un adı Mario Balotelli, Hulk ve birçok oyuncu ile anılırken, İtalyan futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola, Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti.